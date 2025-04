Expert:Zvrátenie klimatickej zmeny bez jadrových elektrární je nemožné

Bratislava 14. apríla (TASR) - Zvrátenie klimatickej zmeny vo svete nie je bez jadrových elektrární možné. Uviedol to expert na energetiku Andrej Hanzel na konferencii Vizio Energo v diskusii o energetickej sebestačnosti Slovenska, význame jadrovej energetiky, o umelej inteligencii, jej energetických nárokoch a o krokoch Slovenska na ceste k zelenej krajine.



Prvou výhodou jadrovej energetiky je podľa neho bezpečnosť dodávky elektrickej energie. Jadrové elektrárne dokážu vyrábať elektrinu bez vplyvu z vonkajška. „Jadrová elektráreň dáva trvalý výkon 24 hodín denne. Nedáva ho síce celý rok, lebo dva-tri týždne je generálna oprava, ale dodáva energiu počas predpovedateľnej dĺžky,“ priblížil. S odstávkami jadrovej elektrárne sa podľa neho energetická sústava vie vysporiadať.



Druhou veľkou výhodou jadra podľa neho je, že vyrába elektrinu za „veľmi dobrú cenu“. „Veľmi dobrá cena znamená, že to možno nie je tá najnižšia, akú by sme očakávali, teda blízka nule, ale je veľmi dobre predikovateľná,“ podčiarkol.



Medziročný nárast ceny jadrového paliva je podľa Hanzela dlhodobo na úrovni 1,5 %, kým pri zemnom plyne je asi 4,5 %. „Cena elektriny vyrábanej v plynovej elektrárni sa nedá veľmi dobre predikovať, pretože my dnes nevieme, koľko bude stáť plyn na konci roka,“ dodal Hanzel.











jal gra