R. Sulík: Na Expo v Dubaji je SR veľmi dobre pripravená

Bratislava 6. septembra (TASR) – Svetová výstava Expo 2020 v Dubaji sa začne už 1. októbra a Slovensko je na to veľmi dobre pripravené. SR je zaradená do témy mobilita, čo vôbec nie je náhoda. Uviedol to minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) v pondelok na tlačovej konferencii pri príležitosti predstavenia slovenskej účasti na výstave.



Slovensko sa bude prestavovať v zóne mobility s konceptom pohyb budúcnosti. Minister hospodárstva skonštatoval, že v SR sa vyrába najviac áut na svete na obyvateľa. "Samozrejme, keď sa v maličkej krajine, akou je Slovensko, vyrobí viac ako milión áut ročne, tak nie je možné hovoriť o tom, že by sme boli len akousi montážnou dielňou. Sme mnoho viac a toto potvrdzujú aj naše exponáty," dodal. Dva z nich budú autobus a auto na vodíkový pohon so špeciálnymi nízkotlakovými nádržami.



Svetová výstava v Dubaji je podľa generálnej komisárky expozície SR na Expe Miroslavy Valovičovej unikátnou príležitosťou predstaviť Slovensko ako modernú inovatívnu krajinu. Vníma to ako príležitosť pre ekonomický, ale aj spoločenský reštart. Účasť na svetovej výstave plánuje 193 krajín.



Poznamenala, že Expo slovenským firmám ponúka priestor na nadviazanie nových kontaktov. "Firmy sa budú prezentovať v stálej expozícii a v rotačnej expozícii. Celkovo sa nám za pol roka predstaví približne 150 subjektov, o ktorých rozhodovala odborná komisia zostavená zo špičkových odborníkov v podnikateľskej sfére," spresnila. Slovenský pavilón je podľa Valovičovej výsledkom práce všetkých rezortov a kvalitným prepojením súkromného a verejného sektora, pričom do príprav sa zapojili aj univerzity.



Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) zdôraznil, že Slovensko má čo ponúknuť. Nevyužiť príležitosť, akou je Expo, by podľa neho bolo obrovskou škodou. SR sa na výstave bude prezentovať aj z pohľadu cestovného ruchu. "Expo je unikátna šanca, jedinečná, po tak dlhom čase prezentovať Slovensko ako cieľovú destináciu v cestovnom ruchu v globálnom meradle," myslí si šéf Slovakia Travel Václav Mika. Priblížil, že Slovensko na výstave prinesie nielen vizuálnu prezentáciu, ale aj vône.