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Export elektriny z Nemecka počas januára až septembra stúpol
Dovoz elektriny do Nemecka počas januára až septembra klesol o 13,3 % na 49,2 TWh, ale aj tak zostal trochu väčší ako vývoz.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 20. novembra (TASR) - Vývoz elektriny z Nemecka od začiatku roka do záveru septembra medziročne vzrástol o 25,5 % na 48,8 terawatthodiny (TWh). Hodnota exportu stúpla o 51,3 % na 4,3 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Dovoz elektriny do Nemecka počas januára až septembra klesol o 13,3 % na 49,2 TWh, ale aj tak zostal trochu väčší ako vývoz. Cena importovanej elektriny sa medziročne zvýšila o 39 % na 116 eur za megawatthodinu (MWh). Cena elektriny exportovanej z Nemecka však bola iba 87 eur za MWh, hoci medziročne stúpla o 20,6 %.
Nemecko elektrinu predáva lacnejšie vzhľadom na vysoký podiel obnoviteľných zdrojov energie. Elektrinu totiž vyváža zvyčajne v čase, keď je ponuka vysoká a ceny nízke. V období nedostatku však musí za dovážanú elektrinu platiť vyššie ceny.
Najvýznamnejšími odberateľmi nemeckej elektriny boli počas januára až septembra susedné krajiny Rakúsko, Dánsko a Holandsko, ktoré spoločne odoberali približne polovicu celkového nemeckého vývozu elektriny. Dánsko zároveň bolo najvýznamnejším dovozcom elektriny do Nemecka. Po ňom nasledovalo Holandsko a Francúzsko.
Dovoz elektriny do Nemecka počas januára až septembra klesol o 13,3 % na 49,2 TWh, ale aj tak zostal trochu väčší ako vývoz. Cena importovanej elektriny sa medziročne zvýšila o 39 % na 116 eur za megawatthodinu (MWh). Cena elektriny exportovanej z Nemecka však bola iba 87 eur za MWh, hoci medziročne stúpla o 20,6 %.
Nemecko elektrinu predáva lacnejšie vzhľadom na vysoký podiel obnoviteľných zdrojov energie. Elektrinu totiž vyváža zvyčajne v čase, keď je ponuka vysoká a ceny nízke. V období nedostatku však musí za dovážanú elektrinu platiť vyššie ceny.
Najvýznamnejšími odberateľmi nemeckej elektriny boli počas januára až septembra susedné krajiny Rakúsko, Dánsko a Holandsko, ktoré spoločne odoberali približne polovicu celkového nemeckého vývozu elektriny. Dánsko zároveň bolo najvýznamnejším dovozcom elektriny do Nemecka. Po ňom nasledovalo Holandsko a Francúzsko.