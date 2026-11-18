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Export Japonska vzrástol v októbri na historické maximum
Podobne ako v prípade Južnej Kórey k tomu prispel rozmach umelej inteligencie (AI) a zvýšený dopyt po čipoch.
Autor TASR
Tokio 18. novembra (TASR) - Export Japonska vzrástol v októbri 14. mesiac po sebe, pričom hodnota vývozu dosiahla rekordnú úroveň. Podobne ako v prípade Južnej Kórey k tomu prispel rozmach umelej inteligencie (AI) a zvýšený dopyt po čipoch. Poukázali na to v stredu údaje japonského ministerstva financií, ktoré zverejnila agentúra Reuters.
Hodnota japonského exportu vzrástla v októbri medziročne o 20,5 % po 16,5-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Tempo rastu tak prekonalo odhad trhov, ktoré počítali s rastom o 20 %. Navyše, hodnota exportu dosiahla približne 11,8 bilióna jenov (67,41 miliardy eur), čo je najvyššia hodnota japonského exportu za mesiac v histórii záznamov.
Japonský vývoz podporili kľúčové trhy. Export do USA sa medziročne zvýšil o 23,9 % a do Číny o 13,3 %. Z pohľadu produktov vývoz naďalej ťahá pokračujúci rozmach AI, ktorý zvyšuje dopyt po polovodičoch a zariadeniach na ich výrobu.
Výrazne sa zvýšil aj dovoz, pričom aj v tomto prípade zaznamenalo Japonsko rekord. Tempo rastu však nebolo také vysoké, s akým sa počítalo.
Dovoz sa v októbri zvýšil medziročne o 21,6 %, zatiaľ čo trhy počítali s rastom až o 25,8 %. Vychádzali najmä z cien ropy a vyšších nákladov na dopravu. Hodnota dovozu dosiahla zhruba 12,2 bilióna jenov a rovnako ako v prípade vývozu to bola najvyššia hodnota za jeden mesiac v histórii záznamov.
Výsledkom je októbrový obchodný deficit Japonska na úrovni 476,5 miliardy jenov. To je zhruba polovica v porovnaní s odhadmi trhov. Tie počítali s obchodným deficitom na úrovni 956 miliárd jenov.
(1 EUR = 175,05 JPY)
Hodnota japonského exportu vzrástla v októbri medziročne o 20,5 % po 16,5-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Tempo rastu tak prekonalo odhad trhov, ktoré počítali s rastom o 20 %. Navyše, hodnota exportu dosiahla približne 11,8 bilióna jenov (67,41 miliardy eur), čo je najvyššia hodnota japonského exportu za mesiac v histórii záznamov.
Japonský vývoz podporili kľúčové trhy. Export do USA sa medziročne zvýšil o 23,9 % a do Číny o 13,3 %. Z pohľadu produktov vývoz naďalej ťahá pokračujúci rozmach AI, ktorý zvyšuje dopyt po polovodičoch a zariadeniach na ich výrobu.
Výrazne sa zvýšil aj dovoz, pričom aj v tomto prípade zaznamenalo Japonsko rekord. Tempo rastu však nebolo také vysoké, s akým sa počítalo.
Dovoz sa v októbri zvýšil medziročne o 21,6 %, zatiaľ čo trhy počítali s rastom až o 25,8 %. Vychádzali najmä z cien ropy a vyšších nákladov na dopravu. Hodnota dovozu dosiahla zhruba 12,2 bilióna jenov a rovnako ako v prípade vývozu to bola najvyššia hodnota za jeden mesiac v histórii záznamov.
Výsledkom je októbrový obchodný deficit Japonska na úrovni 476,5 miliardy jenov. To je zhruba polovica v porovnaní s odhadmi trhov. Tie počítali s obchodným deficitom na úrovni 956 miliárd jenov.
(1 EUR = 175,05 JPY)