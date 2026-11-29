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Export Nemecka do krajín Latinskej Ameriky by sa mal tento rok zvýšiť
GTAI odhaduje, že Nemecko by v tomto roku malo vyviezť do Latinskej Ameriky a Karibiku tovar za 45,1 miliardy eur.
Autor TASR
Berlín/Rio de Janeiro 29. novembra (TASR) - Vývoz Nemecka do krajín Latinskej Ameriky a Karibiku by mal tento rok vzrásť o takmer 5 % a mierne prekonať aj očakávaný globálny rast nemeckého exportu. Uviedla to v nedeľu vládna agentúra pre podporu zahraničného obchodu Germany Trade & Invest (GTAI). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
GTAI odhaduje, že Nemecko by v tomto roku malo vyviezť do Latinskej Ameriky a Karibiku tovar za 45,1 miliardy eur. Ak sa prognóza agentúry naplní, v porovnaní s minulým rokom to bude znamenať rast o 4,8 %.
Je to o niečo výraznejšie tempo rastu exportu v porovnaní s očakávaným zvýšením nemeckého vývozu celosvetovo. V tomto prípade GTAI očakáva tohtoročný rast na úrovni 4,6 %.
Najdôležitejším exportným trhom z pohľadu jednotlivých krajín zostáva Mexiko, ktoré sa na celkovej hodnote nemeckého exportu do regiónu podieľa viac než tretinou. Vývoz do tejto krajiny by mal tento rok vzrásť podľa GTAI o 2,7 %.
Výraznejšie tempo rastu čakáva agentúra GTAI v prípade Brazílie. Počíta s rekordným rastom o 6,5 % a celkovým objemom exportu na úrovni 13,7 miliardy eur. S ešte prudším rastom sa počíta v prípade Kolumbie. Vývoz Nemecka do tejto krajiny by mal v roku 2026 vzrásť o 13,2 %.
Čo sa týka Brazílie, nemecký obchod by mala v nemalej miere podporiť dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a krajinami zoskupenia Mercosur - Brazíliou, Argentínou, Paraguajom a Uruguajom. Jej obchodná časť sa predbežne uplatňuje od 1. mája a aj v dôsledku toho počíta GTAI s tohtoročným rastom nemeckého exportu do týchto krajín spoločne o 6,1 % na 17,2 miliardy eur.
Ešte vyšší sa však očakáva dovoz do Nemecka zo spomínaných štátov Mercosuru. GTAI počíta s tým, že v roku 2026 dovezie Nemecko z týchto štátov tovar v hodnote 12 miliárd eur, čo oproti roku 2025 predstavuje rast o viac než 17 %.
GTAI odhaduje, že Nemecko by v tomto roku malo vyviezť do Latinskej Ameriky a Karibiku tovar za 45,1 miliardy eur. Ak sa prognóza agentúry naplní, v porovnaní s minulým rokom to bude znamenať rast o 4,8 %.
Je to o niečo výraznejšie tempo rastu exportu v porovnaní s očakávaným zvýšením nemeckého vývozu celosvetovo. V tomto prípade GTAI očakáva tohtoročný rast na úrovni 4,6 %.
Najdôležitejším exportným trhom z pohľadu jednotlivých krajín zostáva Mexiko, ktoré sa na celkovej hodnote nemeckého exportu do regiónu podieľa viac než tretinou. Vývoz do tejto krajiny by mal tento rok vzrásť podľa GTAI o 2,7 %.
Výraznejšie tempo rastu čakáva agentúra GTAI v prípade Brazílie. Počíta s rekordným rastom o 6,5 % a celkovým objemom exportu na úrovni 13,7 miliardy eur. S ešte prudším rastom sa počíta v prípade Kolumbie. Vývoz Nemecka do tejto krajiny by mal v roku 2026 vzrásť o 13,2 %.
Čo sa týka Brazílie, nemecký obchod by mala v nemalej miere podporiť dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a krajinami zoskupenia Mercosur - Brazíliou, Argentínou, Paraguajom a Uruguajom. Jej obchodná časť sa predbežne uplatňuje od 1. mája a aj v dôsledku toho počíta GTAI s tohtoročným rastom nemeckého exportu do týchto krajín spoločne o 6,1 % na 17,2 miliardy eur.
Ešte vyšší sa však očakáva dovoz do Nemecka zo spomínaných štátov Mercosuru. GTAI počíta s tým, že v roku 2026 dovezie Nemecko z týchto štátov tovar v hodnote 12 miliárd eur, čo oproti roku 2025 predstavuje rast o viac než 17 %.