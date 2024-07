Expresné vlaky budú počas festivalu mimoriadne zastavovať vo Východnej

Východná 1. júla (TASR) - Návštevníci folklórneho festivalu vo Východnej sa môžu na miesto dopraviť niektorým z 34 expresných vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), ktoré jazdia na trase Košice - Bratislava a späť. Zastaví tam aj rýchlik z Košíc do Žiliny. TASR o tom informoval hovorca ZSSK Dominik Drevický.



Podujatie sa koná od štvrtka do nedele (4. - 7. 7.). Okrem expresných vlakov a rýchlika môže verejnosť využiť aj osobné vlaky, ktoré vo Východnej zastavujú pravidelne. "Lístky na osobné vlaky do Východnej si môžu cestujúci zakúpiť v pokladniciach ZSSK, na stránke ZSSK a v aplikácii IDeme Vlakom. Lístky na vlaky rýchlik a expresy, ktoré budú mimoriadne stáť vo Východnej, si kúpia v pokladniciach ZSSK," povedal hovorca.



Drevický doplnil, že pri kúpe lístka na vlak do stanice Východná alebo Liptovský Mikuláš získajú cestujúci zľavu na vstupenky na festival.



Folklórny festival Východná organizuje Národné osvetové centrum. Ide o najstaršie a najrozsiahlejšie podujatie na Slovensku v oblasti tradičnej kultúry, folklóru a folklorizmu. Tento rok prinesie festival do amfiteátra pod Kriváňom 50 programov na niekoľkých pódiách, školu tanca a spevu aj večerné zábavy.