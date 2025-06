Expresné vlaky budú počas festivalu mimoriadne zastavovať vo Východnej

Východná 30. júna (TASR) - Návštevníci jubilejného 70. ročníka folklórneho festivalu vo Východnej sa môžu na miesto dopraviť niektorým z 54 diaľkových vlakov Ex Tatran Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), ktoré jazdia na trase Bratislava - Košice a späť. TASR o tom v pondelok informoval hovorca ZSSK Dominik Drevický.



Podujatie sa koná od štvrtka (3. 6.) do nedele (6. 7.), pričom v piatok 4. júla bude navyše do vlaku Ex613 s odchodom z Bratislavy o 9.27 h mimoriadne zaradený spoločenský vozeň. „V ňom budú cestujúcich zabávať účinkujúci Folklórneho festivalu Východná priamo počas jazdy. Tento unikátny zážitok ponúka príležitosť spojiť pohodlné cestovanie vlakom s bohatým folklórnym programom,“ uviedol Drevický.



Okrem expresných vlakov môže verejnosť využiť aj osobné vlaky, ktoré vo Východnej bežne zastavujú. „Lístky na osobné i diaľkové vlaky do Východnej si môžu cestujúci zakúpiť v pokladniciach ZSSK, na stránke ZSSK a v aplikácii IDeme Vlakom. Pri kúpe miesteniek na expresné vlaky je potrebné pri ceste z Bratislavy zakúpiť miestenku do stanice Štrba a pri ceste z Košíc do stanice Liptovský Mikuláš,“ upozornil hovorca.



Drevický doplnil, že pri kúpe lístka na vlak do stanice Východná alebo Liptovský Mikuláš získajú cestujúci zľavu na vstupenky na festival.



Folklórny festival Východná organizuje Národné osvetové centrum. Ide o najstaršie a najrozsiahlejšie podujatie na Slovensku v oblasti tradičnej kultúry, folklóru a folklorizmu. Tento rok sa v amfiteátri pod Kriváňom predstaví viac ako 1500 účinkujúcich.