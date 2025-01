Moskva 7. januára (TASR) - Hospodárska situácia v krajinách Európskej únie (EÚ) sa bude ďalej zhoršovať, a to aj v dôsledku odmietania energetických zdrojov z Ruska, čo spôsobilo bumerangový efekt. V rozhovore pre televízny kanál Rossija-24 to uviedla bývalá rakúska ministerka zahraničných vecí Karin Kneisslová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



"Je to bumerang. Nie je to len streľba do kolena, ale aj do pľúc, do srdca. Ťažká ekonomická situácia v mnohých krajinách EÚ sa v najbližších rokoch bude len zhoršovať," povedala Kneisslová, ktorá v súčasnosti pôsobí ako riaditeľka Geopolitického centra pre kľúčové otázky rozvoja Ruska (G.O.R.K.I. Center) v Petrohrade. Ako príklad uviedla zhoršujúcu sa hospodársku situáciu v Rakúsku, pričom zdôraznila, že jej krajina zaznamenala za posledný rok najvyššiu úroveň bankrotov.



"Mnohé z nich, najmä v oblasti hotelov a reštaurácií, boli spôsobené vysokými nákladmi na energie," zdôraznila exšéfka rakúskej diplomacie a dodala, že "strata ruského trhu je pre Nemecko a Rakúsko veľkou drámou".