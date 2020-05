Bratislava 2. mája (TASR) - Extréme sucho už zasahuje jednu štvrtinu Slovenska. Uviedla to pre TASR hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová s odvolaním sa na údaje Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).



"Uplynulý 17. týždeň na väčšine Slovenska nepršalo. Podľa SHMÚ sa situácia v porovnaní s predchádzajúcim týždňom ešte viacej zhoršila, čomu zodpovedá 19-percentný nárast územia, na ktorom odborníci konštatujú extrémne sucho. Takýto stav je teda už na 25 % našej krajiny," priblížila.



Negatívny vplyv na úrodu podľa nej hlásia takmer z každého jedného regiónu. Napríklad v oblasti Senice začínajú nedostatok vlahy v pôde a pretrvávajúce sucho výrazne ovplyvňovať vývoj jarných porastov. Repka je nižšieho vzrastu a ozimné obilniny začínajú redukovať odnože. V regióne poľnohospodári musia vyorávať niektoré parcely maku, čo nikdy predtým v tejto lokalite nerobili.



Spresnila, že na Orave (okresy Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín) nie je pre sucho dostatok paše pre hovädzí dobytok a ovce. Pasienková sezóna sa vo viacerých lokalitách ani nemohla začať.



"Poľnohospodári už do týchto dní zasiahli 92 % všetkých plodín, ktoré dávajú do pôdy počas jarných dní," dodala hovorkyňa SPPK.