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KALAMITA NA STREDNOM SLOVENSKU: Tisíce domácností zostali bez prúdu
SSD podľa neho riešila v nedeľu podvečer 12 porúch na úrovni vysokého napätia a desiatky porúch na úrovni nízkeho napätia.
Autor TASR
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Považská Bystrica 20. júla (TASR) - Extrémne počasie v nedeľu (19. 7.) spôsobilo na strednom Slovensku energetickú kalamitu. Bez elektriny bolo za posledných 24 hodín viac ako 20.000 domácností. Najviac zasiahnutým okresom je Považská Bystrica. TASR o tom v pondelok informoval špecialista externej komunikácie Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš.
„Nedeľné vyčíňanie počasia na strednom Slovensku vyústilo do rozsiahlych výpadkov elektriny. Ich dosah prekročil úroveň energetickej kalamity. To znamená, že počas 24 hodín zostalo bez prúdu na dlhšie ako tri minúty viac ako 20.000 odberných miest,“ uviedol Gejdoš.
SSD podľa neho riešila v nedeľu podvečer 12 porúch na úrovni vysokého napätia a desiatky porúch na úrovni nízkeho napätia. Mimo prevádzky zostalo približne 350 distribučných trafostaníc. „Najhoršia situácia bola v okrese Považská Bystrica, ale rozsiahlejšie výpadky zasiahli aj okresy Námestovo, Zvolen a Lučenec,“ upozornil Gejdoš.
Príčinou porúch boli podľa neho najmä konáre a stromy spadnuté na vzdušné vedenia, na viacerých miestach došlo k pretrhnutiu vodičov a ich pádu na zem.
„Pracovníci SSD zo sekcie údržby sú od nedele v teréne a snažia sa postupne vyriešiť všetky poruchy. Veľkú časť z nich opravili do niekoľkých hodín, takže v pondelok ráno bolo bez elektriny už len niekoľko stoviek domácností,“ priblížil Gejdoš s tým, že pracovníci naďalej pokračujú v odstraňovaní následkov víchrice a predpokladajú, že v pondelok postupne obnovia dodávku elektriny pre väčšinu domácností.
„Prácu elektrikárom v takýchto podmienkach komplikujú najmä popadané stromy, ktoré blokujú príjazdové cesty, prípadne ich musia odstraňovať z vedenia. V mnohých prípadoch sú odkázaní na pomoc hasičov. Komplikáciou sú tradične aj ťažko prístupné miesta, kde k poruchám došlo. Väčšinou ide o zalesnené územia,“ dodal Gejdoš.
„Nedeľné vyčíňanie počasia na strednom Slovensku vyústilo do rozsiahlych výpadkov elektriny. Ich dosah prekročil úroveň energetickej kalamity. To znamená, že počas 24 hodín zostalo bez prúdu na dlhšie ako tri minúty viac ako 20.000 odberných miest,“ uviedol Gejdoš.
SSD podľa neho riešila v nedeľu podvečer 12 porúch na úrovni vysokého napätia a desiatky porúch na úrovni nízkeho napätia. Mimo prevádzky zostalo približne 350 distribučných trafostaníc. „Najhoršia situácia bola v okrese Považská Bystrica, ale rozsiahlejšie výpadky zasiahli aj okresy Námestovo, Zvolen a Lučenec,“ upozornil Gejdoš.
Príčinou porúch boli podľa neho najmä konáre a stromy spadnuté na vzdušné vedenia, na viacerých miestach došlo k pretrhnutiu vodičov a ich pádu na zem.
„Pracovníci SSD zo sekcie údržby sú od nedele v teréne a snažia sa postupne vyriešiť všetky poruchy. Veľkú časť z nich opravili do niekoľkých hodín, takže v pondelok ráno bolo bez elektriny už len niekoľko stoviek domácností,“ priblížil Gejdoš s tým, že pracovníci naďalej pokračujú v odstraňovaní následkov víchrice a predpokladajú, že v pondelok postupne obnovia dodávku elektriny pre väčšinu domácností.
„Prácu elektrikárom v takýchto podmienkach komplikujú najmä popadané stromy, ktoré blokujú príjazdové cesty, prípadne ich musia odstraňovať z vedenia. V mnohých prípadoch sú odkázaní na pomoc hasičov. Komplikáciou sú tradične aj ťažko prístupné miesta, kde k poruchám došlo. Väčšinou ide o zalesnené územia,“ dodal Gejdoš.