Ropný koncer Exxon dosiahol najväčší zisk za viac ako rok

Houston 30. júla (TASR) - Americký ropný koncern Exxon Mobil sa v 2. štvrťroku 2021 vrátil k zisku. A prekonal aj odhady analytikov, keďže dopyt po palive sa zotavil z vlaňajšieho pádu v dôsledku opatrení na zastavenie pandémie nového koronavírusu.



Koncern zaznamenal za tri mesiace do konca júna 2021 čistý zisk 4,69 miliardy USD (3,95 miliardy eur), čo predstavuje 1,10 USD na akciu, po strate 1,08 miliardy USD alebo 26 centov/akcia v rovnakom období minulého roka.



Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Zacks Investment Research, mu predpovedali zisk 1,02 USD/akcia.



Tržby ropného koncernu so sídlom v Irvingu v Texase v 2. štvrťroku vzrástli na 67,74 miliardy USD z vlaňajších 32,61 miliardy USD, zatiaľ čo ekonómovia očakávali tržby v priemere 63,73 miliardy USD.



Exxon vyprodukoval v uplynulom štvrťroku 3,6 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) ropného ekvivalentu denne, čo predstavuje pokles o 2 % oproti 2. štvrťroku 2020. Dôvodom bola rozsiahlejšia údržba.



Producenti ropy využívajú nárast jej cien na zhruba dvojnásobok skôr na zníženie dlhu a zvýšenie platieb akcionárom než na zvýšenie produkcie.



Exxon uviedol, že jeho kapitálové výdavky v roku 2021 sa budú nachádzať na dolnej hranici prognózovaného rozpätia 16 až 19 miliárd USD.



Minulý rok došlo k výraznému zníženiu nákladov v ropnom priemysle, pretože pandémia COVID-19 zredukovala dopyt.



Exxon v 1. polroku 2021 skresal náklady o viac ako 1 miliardu USD po ich štrukturálnom znížení o 3 miliardy USD v roku 2020. Vedenie koncernu tvrdí, že je na dobrej ceste k dosiahnutiu celkových úspor v oblasti nákladov vo výške 6 miliárd USD do roku 2023 v porovnaní s rokom 2019.



(1 EUR = 1,1873 USD)