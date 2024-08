Exxon Mobil oznámil za 2. kvartál nárast zisku aj tržieb

Spring 2. augusta (TASR) - Americký ropný koncern Exxon Mobil oznámil za 2. kvartál 2024 nárast zisku vďaka akvizícii spoločnosti Pioneer a prudkému zvýšeniu produkcie. TASR o tom informuje na základe správ AP a RTTNews.



Exxon Mobil zaznamenal za tri mesiace do konca júna 2024 jeden zo svojich najväčších ziskov za celé desaťročie vďaka rekordnej štvrťročnej ťažbe z ropných a plynových polí v Guyane a Permskej panve v USA a akvizícii Pioneer Natural Resources za 60 miliárd USD.



Zisk spoločnosti sa v 2. štvrťroku 2024 zvýšil na 9,24 miliardy USD (8,56 miliardy eur) alebo 2,14 USD na akciu zo 7,88 miliardy USD alebo 1,94 USD/akciu v rovnakom období minulého roka.



Analytici v priemere očakávali, že spoločnosť zarobí 2,01 USD na akciu.



Tržby Exxon Mobil so sídlom v Spring v Texase za 2. štvrťrok vzrástli o 12,2 % na 93,06 miliardy USD z 82,91 miliardy USD v minulom roku.



"Dosiahli sme rekordnú štvrťročnú produkciu z našich nízko nákladových aktív v Perme a Guyane, s najvyššou produkciou ropy od fúzie Exxon a Mobil," uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Darren Woods v piatok vo vyhlásení.



Exxon začal s akvizíciami minulý rok, keď ceny ropy prudko vzrástli. V júli 2023 oznámil, že zaplatí 4,9 miliardy USD za Denbury Resources, producenta ropy a zemného plynu, ktorý vstúpil do podnikania v oblasti zachytávania a skladovania uhlíka a profituje zo zmien v americkej klimatickej politike.



Vlani v októbri Exxon oznámil, že kúpi firmu Pioneer Natural Resources, ktorá ťaží z bridlíc. Americké protimonopolné úrady však požadovali ďalšie informácie o navrhovanom obchode. V máji nakoniec dohodu schválili, ale bývalý generálny riaditeľ spoločnosti Pioneer Scott Sheffield sa nemohol pripojiť k predstavenstvu novej spoločnosti.



(1 EUR = 1,0789 USD)