Exxon Mobil plánuje v roku 2023 zvýšiť investície až na 25 miliárd USD

Houston 8. decembra (TASR) - Americký ropný koncern Exxon Mobil plánuje v budúcom roku zvýšiť objem investícií až na 25 miliárd USD. Zároveň zvýši investície do projektov na zredukovanie uhlíkových emisií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Najväčší producent ropy v USA vo štvrtok oznámil, že v roku 2023 chce investovať celkovo 23 miliárd až 25 miliárd USD (21,84 miliardy až 23,74 miliardy eur). Plán na tento rok počíta s investíciami v objeme od 21 miliárd do 24 miliárd USD.



Exxon Mobil zaznamenal v 2. aj 3. kvartáli rekordné zisky, k čomu do veľkej miery prispel jeho ostro kritizovaný krok zamerať sa počas pandémie nového koronavírusu na produkciu fosílnych palív, zatiaľ čo európska konkurencia sa viac sústredila na obnoviteľné zdroje energií. Táto stratégia však americkej firme priniesla ovocie. Cena akcií Exxonu sa tento rok zvýšila o vyše 60 %, podstatne výraznejšie než v prípade Shellu a BP, keď ceny ropy po invázii Ruska na Ukrajinu vzrástli na najvyššiu úroveň od roku 2008.



Ako povedal generálny riaditeľ Exxon Mobil Darren Woods, nový investičný plán je pokračovaním stratégie Exxonu "produkovať energiu a výrobky, ktoré spoločnosť potrebuje". Firma však zároveň plánuje výraznejšie znižovať emisie skleníkových plynov. Spoločnosť oznámila, že objem investícií určených na projekty znižujúce uhlíkové emisie zvyšuje do roku 2027 na 17 miliárd USD. Pôvodne plánovala minúť na tento účel 15 miliárd USD. Väčšinu peňazí z tohto balíka chce Exxon použiť na znižovanie emisií z existujúcich ropných a plynárenských prevádzok a na ukladanie CO2 do zeme.



(1 EUR = 1,0529 USD)