< sekcia Ekonomika
Exxon Mobil vykázal pokles zisku za 3. štvrťrok
Prispela k tomu vyššia produkcia ropy a plynu v Guyane a Permskej panve, ktorá vykompenzovala nižšie ceny ropy.
Autor TASR
Houston 31. októbra (TASR) - Americký koncern Exxon Mobil vykázal pokles zisku za 3. štvrťrok 2025. Ale menší, ako očakávali analytici z Wall Street. Prispela k tomu vyššia produkcia ropy a plynu v Guyane a Permskej panve, ktorá vykompenzovala nižšie ceny ropy. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.
Zisk najväčšieho producenta ropy v USA za tri mesiace do konca septembra 2025 klesol na 7,55 miliardy USD (6,54 miliardy eur), čo predstavuje 1,76 USD na akciu z 8,61 miliardy USD alebo 1,92 USD na akciu v rovnakom období minulého roka.
Upravený zisk bez jednorazových položiek dosiahol 1,88 USD na akciu, zatiaľ čo analytici očakávali zisk v priemere 1,83 USD na akciu. Tržby spoločnosti v 3. štvrťroku klesli o 5,2 % na 85,29 miliardy USD z vlaňajších 90,02 miliardy USD.
Priemerná cena ropnej zmesi Brent dosiahla v 3. štvrťroku 68,17 USD za barel (159 litrov), čo bolo približne o 13 % menej ako v rovnakom období minulého roka. Celková produkcia sa zvýšila na 4,8 milióna barelov ropného ekvivalentu denne zo 4,6 milióna barelov denne v 2. štvrťroku.
Produkcia z Permskej panvy, najväčšieho ropného poľa v USA, dosiahla pritom rekordných 1,7 milióna barelov ropného ekvivalentu za deň a produkcia z lukratívneho ropného poľa v Guyane prekročila 700.000 barelov/deň.
Spoločnosť Exxon počas 3. štvrťroka spätne odkúpila akcie v hodnote 5,1 miliardy USD. Je na dobrej ceste k splneniu svojho ročného cieľa spätného odkupu akcií vo výške 20 miliárd USD. Exxon zaznamenal počas 3. štvrťroka náklady na reštrukturalizáciu vo výške 510 miliónov USD.
(1 EUR = 1,155 USD)
Zisk najväčšieho producenta ropy v USA za tri mesiace do konca septembra 2025 klesol na 7,55 miliardy USD (6,54 miliardy eur), čo predstavuje 1,76 USD na akciu z 8,61 miliardy USD alebo 1,92 USD na akciu v rovnakom období minulého roka.
Upravený zisk bez jednorazových položiek dosiahol 1,88 USD na akciu, zatiaľ čo analytici očakávali zisk v priemere 1,83 USD na akciu. Tržby spoločnosti v 3. štvrťroku klesli o 5,2 % na 85,29 miliardy USD z vlaňajších 90,02 miliardy USD.
Priemerná cena ropnej zmesi Brent dosiahla v 3. štvrťroku 68,17 USD za barel (159 litrov), čo bolo približne o 13 % menej ako v rovnakom období minulého roka. Celková produkcia sa zvýšila na 4,8 milióna barelov ropného ekvivalentu denne zo 4,6 milióna barelov denne v 2. štvrťroku.
Produkcia z Permskej panvy, najväčšieho ropného poľa v USA, dosiahla pritom rekordných 1,7 milióna barelov ropného ekvivalentu za deň a produkcia z lukratívneho ropného poľa v Guyane prekročila 700.000 barelov/deň.
Spoločnosť Exxon počas 3. štvrťroka spätne odkúpila akcie v hodnote 5,1 miliardy USD. Je na dobrej ceste k splneniu svojho ročného cieľa spätného odkupu akcií vo výške 20 miliárd USD. Exxon zaznamenal počas 3. štvrťroka náklady na reštrukturalizáciu vo výške 510 miliónov USD.
(1 EUR = 1,155 USD)