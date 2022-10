Exxon Mobil zaznamenal prudký nárast zisku za 3. štvrťrok

Houston 28. októbra (TASR) - Americký ropný koncern Exxon Mobil oznámil v piatok prudký nárast zisku za 3. štvrťrok vďaka vyšším cenám ropy a zemného plynu a vysokým maržiam z benzínu a iných rafinovaných produktov. TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.



Celkový zisk spoločnosti sa za tri mesiace do konca septembra 2022 takmer strojnásobil na 19,66 miliardy USD (19,59 miliardy eur) alebo 4,68 USD na akciu zo 6,75 miliardy USD alebo 1,57 USD/akcia v 3. štvrťroku minulého roka.



Bez započítania jednorazových položiek vykázala Exxon Mobil upravený zisk 18,68 miliardy USD alebo 4,45 USD na akciu. Analytici v priemere očakávali, že zarobí 3,79 USD na akciu. Tržby spoločnosti v 3. štvrťroku vzrástli o 51,9 % na 112,07 miliardy USD zo 73,79 miliardy USD v minulom roku.



Američania v uplynulých mesiacoch zápasili s vysokými cenami benzínu, ktoré sa ku koncu štvrťroka síce o niečo znížili, ale stále predstavujú veľkú záťaž pre domácnosti.



Aj ceny zemného plynu boli vysoké, najmä pre veľký dopyt po skvapalnenom zemnom plyne (LNG). USA vyvážajú čoraz viac LNG do Európy aj Ázie, keďže dodávky ruského zemného plynu klesli.



Ceny ropy boli počas uplynulého štvrťroka spočiatku vysoké, ale postupne klesali. Barel (159 litrov) americkej ropy sa v júli predával za viac ako 100 USD, no koncom septembra stál zhruba 80 USD.



(1 EUR = 1,0037 USD)