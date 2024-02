Exxon Mobil zaznamenal vo 4. štvrťroku pokles tržieb aj zisku

Houston 2. februára (TASR) - Americký ropný koncern Exxon Mobil zaznamenal vo 4. štvrťroku 2023 pokles tržieb aj zisku. Prispeli k tomu nižšie ceny ropy aj výdavky spojené s regulačnými problémami v Kalifornii. Napriek tomu spoločnosť vykázala zdravý upravený zisk a zvýšila štvrťročnú dividendu. TASR o tom informuje na základe správ AP a RTTNews.



Zisk najväčšej ropnej spoločnosti v USA sa za tri mesiace do konca decembra 2023 znížil na 7,63 miliardy USD (7,05 miliardy eur) alebo 1,91 USD na akciu z 12,75 miliardy USD alebo 3,09 USD/akcia vo 4. štvrťroku predchádzajúceho roka.



Upravený zisk bez mimoriadnych položiek klesol na 2,48 USD na akciu z 3,40 USD/akcia rok predtým, zatiaľ čo analytici v priemere očakávali, že spoločnosť zarobí 2,21 USD na akciu.



Tržby Exxon Mobil sa vo 4. štvrťroku znížili o 11,6 % na 84,34 miliardy USD z 95,43 miliardy USD pred rokom. Analytici pritom predpovedali spoločnosti tržby 91,81 miliardy USD.



Vo výsledku za 4. štvrťrok je zahrnutý aj jednorazový poplatok vo výške 2,3 miliardy USD, z čoho 2 miliardy USD súviseli s regulačnými prekážkami v Kalifornii.



Spoločnosť navrhla zvýšiť štvrťročnú dividendu o 4 % na 95 centov na akciu.



Za celý rok 2023 vykázal ropný koncern zisk vo výške 36 miliárd USD. To bolo síce menej než 55,7 miliardy USD v predchádzajúcom roku 2022, ale aj tak to bol druhý najväčší zisk od roku 2012.



(1 EUR = 1,0814 USD)