ExxonMobil by mohol s Eni a Totalom rozvíjať ložiská plynu pri Cypre

Nikózia 23. novembra (TASR) - Americký ropný koncern ExxonMobil by sa mohol spojiť s konzorciom zloženým z talianskej spoločnosti Eni a francúzskej Total, aby spoločne rozvíjali ložiská plynu, ktoré objavili blízko seba pri južnom pobreží Cypru. Uviedol to cyperský minister energetiky Giorgos Papanastasiou. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Uviedol tiež, že ExxonMobil rokuje s konzorciom Eni-Total o spolupráci. Viceprezident ExxonMobil pre globálny prieskum John Ardill sa medzitým stretol s cyperským prezidentom Nikosom Christodoulidesom v Nikózii.



Cyperskí predstavitelia opakovane uviedli, že ložiská plynu pri pobreží tohto stredomorského ostrova by mohli posilniť snahu Európy o zabezpečenie alternatívnych zdrojov energie po ruskej vojne na Ukrajine.



Nový vrt spoločnosti ExxonMobil s názvom Pegasus bude vyvŕtaný v blízkosti existujúceho ložiska Glaucus, v oblasti, kde americká spoločnosť a jej partner QatarEnergy vlastnia licencie na prieskum.



Oblasť známa ako blok 10 leží priamo pri bloku 6, kde konzorcium Eni-Total objavilo ložisko Cronos.



Podľa ministra Papanastasiousa "nejaký typ infraštruktúry by mohol spojiť ložisko Glaucus s neďalekým Pegasom, ak sa zistí, že obsahuje dostatočné zásoby plynu" na uspokojenie domácich energetických potrieb alebo export do zahraničia.