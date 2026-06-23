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ExxonMobil môže v USA žalovať kubánske štátne podniky
Americké ministerstvo spravodlivosti odhaduje, že ExxonMobil mal v roku 1969 vlastniť na Kube majetok v hodnote 71,6 milióna dolárov.
Autor TASR
Washington 23. júna (TASR) - Americký ropný koncern ExxonMobil môže na súdoch v USA žalovať kubánske štátne podniky v súvislosti s majetkom, ktorý bol skonfiškovaný po tom, ako moc na ostrove pred viac ako 65 rokmi prevzal komunistický vodca Fidel Castro. Rozhodlo o tom v utorok Najvyšší súd USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Predmetom sporu bolo, či legislatíva z roku 1996 známa ako Helms-Burtonov zákon (tzv. Zákon pre slobodu Kuby a solidaritu) ruší ochranu pred žalobami na amerických súdoch, ktoré sa zvyčajne týkajú zahraničných štátov a štátnych podnikov. Najvyšší súd pomerom hlasov šesť ku trom zrušil rozhodnutie nižšieho súdu, ktorý konštatoval, že štátne podniky na Kube sú imúnne voči žalobám tohto druhu. ExxonMobil sa usiluje o kompenzácie za skonfiškovanú rafinériu a ďalšie aktíva, ktoré na Kube vlastnil jeho predchodca Standard Oil.
Americké ministerstvo spravodlivosti odhaduje, že ExxonMobil mal v roku 1969 vlastniť na Kube majetok v hodnote 71,6 milióna dolárov, ktorá po započítaní úrokov v súčasnosti dosahuje približne tri miliardy USD (2,62 miliardy eur).
Helms-Burtonov zákon umožňuje Američanom žalovať takmer každú spoločnosť, ktorá realizuje obchodné aktivity súvisiace s majetkom skonfiškovaným na Kube alebo z neho profituje. Pred nástupom Donalda Trumpa každý americký prezident pozastavil účinnosť príslušného ustanovenia. Dôvodom boli výhrady spojencov USA, ktorí obchodovali s Kubou, ako aj obavy z negatívneho vplyvu na možné rokovania o urovnaní vzťahov medzi Washingtonom a Havanou. Trump však roku 2019 toto pozastavenie zrušil a ExxonMobil ešte v ten istý deň podal žalobu.
Predmetom sporu bolo, či legislatíva z roku 1996 známa ako Helms-Burtonov zákon (tzv. Zákon pre slobodu Kuby a solidaritu) ruší ochranu pred žalobami na amerických súdoch, ktoré sa zvyčajne týkajú zahraničných štátov a štátnych podnikov. Najvyšší súd pomerom hlasov šesť ku trom zrušil rozhodnutie nižšieho súdu, ktorý konštatoval, že štátne podniky na Kube sú imúnne voči žalobám tohto druhu. ExxonMobil sa usiluje o kompenzácie za skonfiškovanú rafinériu a ďalšie aktíva, ktoré na Kube vlastnil jeho predchodca Standard Oil.
Americké ministerstvo spravodlivosti odhaduje, že ExxonMobil mal v roku 1969 vlastniť na Kube majetok v hodnote 71,6 milióna dolárov, ktorá po započítaní úrokov v súčasnosti dosahuje približne tri miliardy USD (2,62 miliardy eur).
Helms-Burtonov zákon umožňuje Američanom žalovať takmer každú spoločnosť, ktorá realizuje obchodné aktivity súvisiace s majetkom skonfiškovaným na Kube alebo z neho profituje. Pred nástupom Donalda Trumpa každý americký prezident pozastavil účinnosť príslušného ustanovenia. Dôvodom boli výhrady spojencov USA, ktorí obchodovali s Kubou, ako aj obavy z negatívneho vplyvu na možné rokovania o urovnaní vzťahov medzi Washingtonom a Havanou. Trump však roku 2019 toto pozastavenie zrušil a ExxonMobil ešte v ten istý deň podal žalobu.