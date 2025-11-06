< sekcia Ekonomika
ExxonMobil podpísal dohodu o prieskume ložísk plynu v Iónskom mori
Dohoda otvára cestu pre potenciálne budúce investície do prieskumných vrtov v časovom horizonte do roku 2027, uviedol John Ardill, viceprezident spoločnosti Exxon pre globálny prieskum.
Autor TASR
Atény 6. novembra (TASR) - Spoločnosť ExxonMobil vo štvrtok podpísala dohodu o prieskume ložísk zemného plynu v Iónskom mori. V rámci projektu bude Exxon spolupracovať so spoločnosťami Energean a HelleniQ Energy na prieskume v Bloku 2 pri pobreží západného Grécka, uviedli vo štvrtok zúčastnené spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a Reuters.
Dohoda otvára cestu pre potenciálne budúce investície do prieskumných vrtov v časovom horizonte do roku 2027, uviedol John Ardill, viceprezident spoločnosti Exxon pre globálny prieskum. Prvý plyn z projektu spoločnosť očakáva začiatkom budúcej dekády, ak sa všetko podarí, uviedol Ardill pre Reuters na okraj energetickej konferencie v Aténach. Projekt si podľa neho bude vyžadovať investície vo výške 50 až 100 miliónov dolárov (43,51 milióna až 87,02 milióna eur).
Spoločnosť Exxon získa v projekte podiel 60 %, zatiaľ čo Energean bude vlastniť 30 % a HelleniQ Energy 10 %. Energean bude riadiť práce v prieskumnej fáze a Exxon prevezme následne kontrolu, ak sa prieskumné vrty ukážu ako úspešné, uviedli spoločnosti.
Dohoda podčiarkuje záujem Spojených štátov o pobrežné oblasti Grécka. Minulý mesiac vláda v Aténach vymenovala konzorcium amerického ropného giganta Chevron a spoločnosti HelleniQ Energy za preferovaného uchádzača o prieskum v iných lokalitách v Iónskom mori.
(1 EUR = 1,1492 USD)
