ExxonMobil pokračuje v znižovaní nákladov, zruší stovky miest

Singapur 3. marca (TASR) - Americký ropný koncern ExxonMobil plánuje zrušiť v Singapure, kde má svoj najväčší rafinérsky a petrochemický komplex, takmer desatinu pracovných miest. Uviedla to spoločnosť v stredu s tým, že dôvodom sú "bezprecedentné podmienky na trhu".



Najväčšia ropná spoločnosť v USA informovala, že do konca tohto roka prepustí v Singapure približne 300 ľudí. To je zhruba 7 % z tamojšej pracovnej sily.



K rušeniu pozícií v Singapure pristúpila firma len niekoľko týždňov po tom, ako informovala, že zatvorí 72-ročnú rafinériu v Altone v Austrálii a pretransformuje ju na dovozný terminál. Ropná spoločnosť tak reaguje na situáciu, ktorá nastala po nástupe pandémie nového koronavírusu a v dôsledku ktorej zaznamenala za minulý rok najväčšiu stratu v histórii.



Podobné kroky oznámila aj konkurenčná spoločnosť Royal Dutch Shell. Tá už v novembri minulého roka informovala, že v Singapure prepustí približne 500 zamestnancov a rafinérsku kapacitu zredukuje na polovicu. Shell však uviedol, že tieto kroky sú zároveň súčasťou jeho plánov znížiť emisie skleníkových plynov.