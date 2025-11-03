< sekcia Ekonomika
ExxonMobil pre legislatívu o udržateľnosti hrozí odchodom z EÚ
Autor TASR
Abú Zabí 3. novembra (TASR) - Americký energetický gigant ExxonMobil hrozí ukončením svojich aktivít v Európskej únii, ak blok výrazne nezmierni svoju legislatívu o udržateľnom podnikaní. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Naďalej sa usilujeme o to, aby ľudia skutočne pochopili katastrofálne dôsledky tejto legislatívy, ak zostane v súčasnej podobe, a budeme sa naďalej snažiť mobilizovať vedúcich predstaviteľov podnikateľskej sféry po celom svete, aby sa postavili proti tomuto zákonu,“ uviedol pre Reuters v pondelok generálny riaditeľ spoločnosti Darren Woods. Európski zákonodarcovia poznajú námietky výrobcov energie, zatiaľ to však neviedlo k žiadnym zmenám, dodal.
Smernicu o náležitej starostlivosti firiem v oblasti udržateľnosti (The Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD) schválila EÚ minulý rok. Od väčších firiem, pôsobiacich na spoločnom európskom trhu, vyžaduje, aby kontrolovali, či ich dodávateľské reťazce nevyužívajú nútenú prácu alebo nepoškodzujú životné prostredie, a aby v takom prípade prijali potrebné opatrenia. Sankcie zahŕňajú pokuty až do výšky 5 % ich globálneho obratu.
ExxonMobil v polovici septembra vyzval na úplné zrušenie smernice CSDDD, pričom varoval, že pokuta vo výške 5 % globálneho obratu by bola pre koncern zdrvujúca. Tržby najväčšieho amerického producenta ropy podľa údajov agentúry Reuters dosiahli v minulom roku 339 miliárd dolárov (293,4 miliardy eur).
(1 EUR = 1,1554 USD)
