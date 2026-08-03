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EY: Ak sa Hormuzský prieliv do roka neotvorí, Británii hrozí recesia
Hormuzský prieliv je jednou z kľúčových námorných trás, ktorou sa prepravuje zhruba pätina svetovej produkcie ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG).
Autor TASR
Londýn 3. augusta (TASR) - Britskej ekonomike hrozí v roku 2027 recesia, ak sa Hormuzský prieliv najneskôr do polovice budúceho roka v plnej miere neotvorí. Upozornili na to v pondelok prognostici poradenskej spoločnosti EY. Tí zverejnili najnovší odhad vývoja britského hospodárstva, pričom uviedli, že situácia v Hormuzskom prielive bude mať vplyv aj na tohoročné tempo rastu. Ak sa kľúčový Hormuzský prieliv otvorí do dvoch mesiacov, ekonomika by mohla vzrásť tento rok o niečo výraznejším tempom, než očakávali pôvodne. Informovala o tom agentúra Reuters.
Britská ekonomika by mohla v roku 2026 vzrásť o 0,9 %, uviedli prognostici EY. Zlepšili tak pôvodný odhad o 0,1 percentuálneho bodu. Podmienkou však je, že Hormuzský prieliv sa otvorí najneskôr do konca septembra. V takom prípade počítajú v budúcom roku so zrýchlením rastu na 1,2 %.
Ak však Hormuzský prieliv zostane uzatvorený aj v prvom polroku budúceho roka, ekonomika Británie vykáže podľa prognostikov EY v danom roku pokles o 0,2 %. Pokračovanie blokády Hormuzského prielivu sa odrazí aj na vývoji v tomto roku. Ak sa do konca roka nič nezmení, namiesto rastu o 0,9 % zaznamená hrubý domáci produkt (HDP) Británie podľa EY rast iba o 0,5 %.
Inflácia sa v takom prípade zrýchli do konca tohto roka na 6,4 %. Ak by sa prieliv otvoril v najbližších mesiacoch, infláciu odhaduje EY maximálne na 3,5 %.
Hormuzský prieliv je jednou z kľúčových námorných trás, ktorou sa prepravuje zhruba pätina svetovej produkcie ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG). V súčasnosti ho však blokuje Irán ako odvetu za napadnutie zo strany USA a Izraela pred vyše piatimi mesiacmi.
Britská ekonomika by mohla v roku 2026 vzrásť o 0,9 %, uviedli prognostici EY. Zlepšili tak pôvodný odhad o 0,1 percentuálneho bodu. Podmienkou však je, že Hormuzský prieliv sa otvorí najneskôr do konca septembra. V takom prípade počítajú v budúcom roku so zrýchlením rastu na 1,2 %.
Ak však Hormuzský prieliv zostane uzatvorený aj v prvom polroku budúceho roka, ekonomika Británie vykáže podľa prognostikov EY v danom roku pokles o 0,2 %. Pokračovanie blokády Hormuzského prielivu sa odrazí aj na vývoji v tomto roku. Ak sa do konca roka nič nezmení, namiesto rastu o 0,9 % zaznamená hrubý domáci produkt (HDP) Británie podľa EY rast iba o 0,5 %.
Inflácia sa v takom prípade zrýchli do konca tohto roka na 6,4 %. Ak by sa prieliv otvoril v najbližších mesiacoch, infláciu odhaduje EY maximálne na 3,5 %.
Hormuzský prieliv je jednou z kľúčových námorných trás, ktorou sa prepravuje zhruba pätina svetovej produkcie ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG). V súčasnosti ho však blokuje Irán ako odvetu za napadnutie zo strany USA a Izraela pred vyše piatimi mesiacmi.