EY: Najväčšie svetové automobilky naďalej zaznamenávajú rekordné zisky

Stuttgart 28. novembra (TASR) - Najväčšie svetové automobilky naďalej zaznamenávajú rekordné zisky, tvrdí štúdia poradenskej spoločnosti EY. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Celkovo bol tretí kvartál aj napriek oslabovaniu ekonomiky a komplikovanej geopolitickej situácii pre automobilový priemysel štvrťrokom z ríše snov," uviedol šéf divízie mobility pre západnú Európu Constantin Gall.



Situácia okolo dodávok polovodičov sa postupne mierne zlepšuje a dopyt po prémiových modeloch je naďalej vysoký. Avšak trh pre výrobcov dostupnejších áut môže zostať pod tlakom, uviedol poradca EY v oblasti automobilového priemyslu Peter Fuss.



"Práve sme svedkami toho, že široké vrstvy obyvateľstva na dôležitých odbytových trhoch sa musia vyrovnávať s výrazným poklesom kúpnej sily. To znamená, že čoraz menej ľudí si bude môcť alebo chcieť dovoliť kúpiť nové auto," uviedol Fuss. Naopak, výrobcovia drahších áut sa zrejme nebudú musieť uchyľovať k zľavám.



V od júla do septembra 2022 dosiahlo 16 analyzovaných automobiliek celkovo rekordné tržby rovnako ako rekordné zisky z prebiehajúcich operácií pre 3. kvartál.



Pokiaľ ide o prevádzkový zisk, svetovou jednotkou bol Mercedes-Benz so ziskom približne 5,2 miliardy eur pred Volkswagenom so 4,3 miliardy eurami a BMW s 3,7 miliardy eurami. Najväčšia svetová automobilka Toyota, naopak, zaznamenala pokles zisku o 25 %.



Opäť rastie aj čínsky trh, ktorý mal v poslednom čase problémy.