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EY spúšťa 5. ročník súťaže EY Cyber Security Trophy
Kybernetické hrozby sú čoraz sofistikovanejšie a organizácie na celom svete čelia rastúcemu tlaku na posilnenie svojej digitálnej odolnosti.
Autor OTS
Bratislava 16. júna (OTS) - Až 35 percent menších a stredných organizácií sa domnieva, že ich kybernetická odolnosť je nedostatočná, pričom od roku 2022 sa tento podiel zvýšil sedemnásobne z pôvodných 5 percent. Zároveň 71 percent expertov v oblasti kybernetickej bezpečnosti na výročnom stretnutí Svetového ekonomického fóra uviedlo, že menšie organizácie už dosiahli kritický bod zlomu, v ktorom sa nedokážu primerane chrániť pred rastúcou komplexnosťou kybernetických rizík.
Na rastúce výzvy digitálneho sveta reaguje aj piaty ročník súťaže EY Cyber Security Trophy (EY ESO), ktorú organizuje spoločnosť EY na Slovensku a v Českej republike. Cieľom súťaže je oceniť firmy, odborníkov a mladé talenty, ktoré významne prispievajú k rozvoju informačnej a kybernetickej bezpečnosti, etického hackingu a digitálnej odolnosti organizácií.
„Kybernetická bezpečnosť už dávno nie je len technickou témou. Dnes ide o strategickú otázku dôvery, kontinuity podnikania a schopnosti organizácií fungovať v čoraz komplexnejšom digitálnom prostredí. Umelá inteligencia zároveň zásadne mení charakter útokov aj obrany. Aj preto chceme prostredníctvom súťaže EY Cyber Security Trophy upozorniť na význam odborníkov, ktorí posúvajú úroveň kybernetickej bezpečnosti na Slovensku a v Česku,“ uviedol Peter Borák, partner pre poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti EY Slovenská republika a predseda poroty súťaže.
Do aktuálneho ročníka sa môžu prihlásiť jednotlivci, firmy aj organizácie pôsobiace v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a etického hackingu na Slovensku a v Českej republike.
O víťazoch rozhodne odborná porota v zložení:
Peter Borák, partner, EY Slovenská republika, Risk Consulting,
Jan Pich, Cyber Security Director, EY Česká republika, Technology Consulting,
Stanislav Novotný, najnovší víťaz súťaže, CZECH CYBER TV,
Petr Jirásek, Cyber Security & IT Adviser, CyberSecurity.CZ,
Ivan Kotuliak, dekan, FIIT STU.
„EY Cyber Security Trophy pre mňa nebola len ocenením, ale aj potvrdením, že má zmysel nasledovať cestu dlhodobej osvety a vysvetľovania zložitých tém ľudským jazykom. Práve táto dôvera a spätná väzba od odbornej poroty mi dodali odvahu urobiť ďalší krok – vybudovať CZECH CYBER TV ako otvorenú platformu, ktorá prepojí odborníkov, verejnosť a aktuálne dianie v kybernetickom svete,“ hovorí najnovší víťaz súťaže Stanislav Novotný.
Súťaž zároveň prichádza s novými názvami kategórií, ktoré reflektujú aktuálny vývoj v oblasti kybernetickej bezpečnosti a rastúci význam digitálnej odolnosti.
Kategória EY ESO Cyber Resilience Award ocení spoločnosti, ktoré svojím prístupom predstavujú výnimočný príklad v aktuálnej oblasti kybernetickej bezpečnosti – pričom každoročne reflektuje najvýznamnejšie trendy. V tomto ročníku sa zameriame na firmy, ktoré zvládli implementáciu NIS2 efektívne, inovatívne alebo s predstihom a dokázali ju premeniť na strategickú výhodu.
EY ESO Cyber Pulse ocení jednotlivcov, študentov, influencerov a etických hackerov, ktorí svojou odbornou činnosťou, vzdelávaním alebo osvetou posúvajú oblasť kybernetickej bezpečnosti vpred.
Špeciálna kategória EY ESO Cyber Talent bude venovaná mladým talentom.
Odborná porota vyberie jedného laureáta z hlavnej individuálnej kategórie, ktorý získa ocenenie za mimoriadny potenciál a prínos pre budúcnosť kybernetickej bezpečnosti.
„Kybernetické riziká sa dnes vyvíjajú rýchlejšie než kedykoľvek predtým. Organizácie potrebujú nielen moderné technológie, ale najmä kvalitných odborníkov, ktorí dokážu prepájať bezpečnosť, inovácie a strategické riadenie rizík. EY Cyber Security Trophy dlhodobo vytvára priestor na zviditeľnenie expertov a talentov, ktorí pomáhajú budovať bezpečnejšie digitálne prostredie,“ doplnil Jan Pich, director pre poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti EY Česká republika a člen poroty súťaže.
Prihlášky môžu záujemcovia posielať elektronicky na e-mailovú adresu eyeso@sk.ey.com alebo vyplniť nominačný formulár na webovej stránke súťaže www.ey.com/sk_sk/eso.
Na rastúce výzvy digitálneho sveta reaguje aj piaty ročník súťaže EY Cyber Security Trophy (EY ESO), ktorú organizuje spoločnosť EY na Slovensku a v Českej republike. Cieľom súťaže je oceniť firmy, odborníkov a mladé talenty, ktoré významne prispievajú k rozvoju informačnej a kybernetickej bezpečnosti, etického hackingu a digitálnej odolnosti organizácií.
„Kybernetická bezpečnosť už dávno nie je len technickou témou. Dnes ide o strategickú otázku dôvery, kontinuity podnikania a schopnosti organizácií fungovať v čoraz komplexnejšom digitálnom prostredí. Umelá inteligencia zároveň zásadne mení charakter útokov aj obrany. Aj preto chceme prostredníctvom súťaže EY Cyber Security Trophy upozorniť na význam odborníkov, ktorí posúvajú úroveň kybernetickej bezpečnosti na Slovensku a v Česku,“ uviedol Peter Borák, partner pre poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti EY Slovenská republika a predseda poroty súťaže.
Do aktuálneho ročníka sa môžu prihlásiť jednotlivci, firmy aj organizácie pôsobiace v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a etického hackingu na Slovensku a v Českej republike.
O víťazoch rozhodne odborná porota v zložení:
Peter Borák, partner, EY Slovenská republika, Risk Consulting,
Jan Pich, Cyber Security Director, EY Česká republika, Technology Consulting,
Stanislav Novotný, najnovší víťaz súťaže, CZECH CYBER TV,
Petr Jirásek, Cyber Security & IT Adviser, CyberSecurity.CZ,
Ivan Kotuliak, dekan, FIIT STU.
„EY Cyber Security Trophy pre mňa nebola len ocenením, ale aj potvrdením, že má zmysel nasledovať cestu dlhodobej osvety a vysvetľovania zložitých tém ľudským jazykom. Práve táto dôvera a spätná väzba od odbornej poroty mi dodali odvahu urobiť ďalší krok – vybudovať CZECH CYBER TV ako otvorenú platformu, ktorá prepojí odborníkov, verejnosť a aktuálne dianie v kybernetickom svete,“ hovorí najnovší víťaz súťaže Stanislav Novotný.
Súťaž zároveň prichádza s novými názvami kategórií, ktoré reflektujú aktuálny vývoj v oblasti kybernetickej bezpečnosti a rastúci význam digitálnej odolnosti.
Kategória EY ESO Cyber Resilience Award ocení spoločnosti, ktoré svojím prístupom predstavujú výnimočný príklad v aktuálnej oblasti kybernetickej bezpečnosti – pričom každoročne reflektuje najvýznamnejšie trendy. V tomto ročníku sa zameriame na firmy, ktoré zvládli implementáciu NIS2 efektívne, inovatívne alebo s predstihom a dokázali ju premeniť na strategickú výhodu.
EY ESO Cyber Pulse ocení jednotlivcov, študentov, influencerov a etických hackerov, ktorí svojou odbornou činnosťou, vzdelávaním alebo osvetou posúvajú oblasť kybernetickej bezpečnosti vpred.
Špeciálna kategória EY ESO Cyber Talent bude venovaná mladým talentom.
Odborná porota vyberie jedného laureáta z hlavnej individuálnej kategórie, ktorý získa ocenenie za mimoriadny potenciál a prínos pre budúcnosť kybernetickej bezpečnosti.
„Kybernetické riziká sa dnes vyvíjajú rýchlejšie než kedykoľvek predtým. Organizácie potrebujú nielen moderné technológie, ale najmä kvalitných odborníkov, ktorí dokážu prepájať bezpečnosť, inovácie a strategické riadenie rizík. EY Cyber Security Trophy dlhodobo vytvára priestor na zviditeľnenie expertov a talentov, ktorí pomáhajú budovať bezpečnejšie digitálne prostredie,“ doplnil Jan Pich, director pre poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti EY Česká republika a člen poroty súťaže.
Prihlášky môžu záujemcovia posielať elektronicky na e-mailovú adresu eyeso@sk.ey.com alebo vyplniť nominačný formulár na webovej stránke súťaže www.ey.com/sk_sk/eso.