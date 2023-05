EY: Turizmus by mal zaistiť tento rok rast chorvátskej ekonomiky o 2 %

Záhreb 13. mája (TASR) - Chorvátska ekonomika by mala tento rok zaznamenať rast o takmer 2 %. Uviedla to koncom tohto týždňa poradenská a audítorská spoločnosť EY, ktorá poukázala najmä na cestovný ruch ako na hlavný motor rastu. TASR o tom informuje na základe správy chorvátskej agentúry Hina.



Ceny energií a inflácia spolu so sprísňovaním menovej politiky budú európske domácnosti a ekonomiku ovplyvňovať aj naďalej. EY odhaduje, že rast ekonomiky eurozóny sa po 3,5-percentnom raste v roku 2022 spomalí tento rok na 0,7 %.



"Chorvátska ekonomika je však do veľkej miery závislá od cestovného ruchu, pričom tento rok sa očakávajú rekordné výsledky," uviedol Berislav Horvat z EY Croatia. Vychádzajúc z tejto prognózy EY odhaduje, že chorvátska ekonomika vzrastie tento rok o 1,7 %.



EY zároveň počíta so spomalením inflácie v krajine. Z dvojcifernej úrovne za rok 2022 by sa rast spotrebiteľských cien mal spomaliť na 8,7 %. Minulý mesiac dosiahla miera inflácie v Chorvátsku 8,8 %, čo bola najnižšia inflácia za viac než rok. Na porovnanie, v januári zaznamenala 12,7 %.



Napriek výraznému spomaľovaniu tempa rastu spotrebiteľských cien však Chorvátsko bude mať stále výraznejšiu infláciu v porovnaní s eurozónou ako celkom. V jej prípade očakáva EY tento rok mieru inflácie na úrovni 6,1 %.