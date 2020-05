F. De Galhau: Stimuly ECB musia zostať flexibilné

Paríž/New York 26. mája (TASR) - Stimuly Európskej centrálnej banky (ECB) na zmiernenie následkov pandémie nového koronavírusu musia zostať flexibilné, uviedol guvernér francúzskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Francois Villeroy de Galhau.



ECB nemusí v rámci stimulov pri nákupe vládnych dlhopisov zohľadňovať veľkosť jednotlivých ekonomík, povedal v rozhovore pre CNBC de Galhau.



Týmto spôsobom reagoval na rozhodnutie nemeckého ústavného súdu, ktorý požaduje zachovanie tohto kľúča, aby sa predišlo riziku deformácie trhov. Treba však dodať, že rozhodnutie súdu sa týkalo iného programu ECB, nie toho, o ktorom hovoril.



Nákup veľkých objemov vládnych dlhopisov je súčasťou snahy ECB o obmedzenie ekonomických následkov koronakrízy. V rámci núdzového pandemického programu nákupu (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP) ohláseného v marci do konca tohto roka nakúpi dlhopisy v objeme 750 miliárd eur. Tento program sa od iných programov nákupu dlhopisov ECB odlišuje tým, že mesačné nákupy nie sú závislé od veľkosti ekonomiky niektorej krajiny.



De Galhau si myslí, že tento stimulačný program by mal zostať flexibilný. "Sme otvorení, pokiaľ ide o objem, konečný dátum, ktorý bude závisieť od konca koronakrízy, v každom prípade sa nezastaví pred koncom tohto roka. Ale navyše, ak chceme garantovať maximálnu efektívnosť PEPP, nesmieme sa nechať obmedzovať kapitálovými kľúčmi," povedal De Galhau.



"Niektoré centrálne banky by mali mať možnosť nakupovať viac a iné menej. Ak to bude potrebné na to, aby sa zabránilo neodôvodnenej fragmentácii, neodôvodnenej trhovej dynamike alebo nedostatkom likvidity, ku ktorým by mohlo prísť na trhu."



De Galhau v pondelok (25. 5.) uviedol, že ECB bude zrejme musieť urobiť viac na podporu eurozóny.