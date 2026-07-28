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F. Merz požaduje výrazné zníženie viacročného rozpočtu EÚ
Írsko od júla vykonáva rotujúce predsedníctvo Rady EÚ. Očakáva sa, že vláda v Dubline predloží v októbri nový kompromisný návrh.
Autor TASR
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Dublin 28. júla (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz požaduje zníženie rozpočtu Európskej únie na nasledujúce roky o niekoľko stoviek miliárd eur v porovnaní s návrhom Európskej komisie. Rozpočet sa musí zredukovať vo všetkých oblastiach, povedal Merz v utorok na stretnutí s írskym premiérom Micheálom Martinom v Dubline. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Tieto škrty sú nevyhnutné, bez ohľadu na to, ako ďaleko postúpime s novými vlastnými zdrojmi,“ vyhlásil kancelár. Komisia navrhuje na roky 2028 až 2034 rozpočet v celkovom objeme 1,76 bilióna eur. „Takéto široké a zásadné rozšírenie európskeho rozpočtu je pre nás neprijateľné. Čísla nie sú vyvážené,“ povedal Merz.
Írsko od júla vykonáva rotujúce predsedníctvo Rady EÚ. Očakáva sa, že vláda v Dubline predloží v októbri nový kompromisný návrh. Berlín verí, že dokument bude „realistický“, povedal kancelár írskemu premiérovi. Cieľom írskeho predsedníctva je dosiahnuť kompromis do konca tohto roka. Dosiahnutie dohody medzi členskými štátmi v tomto termíne sa považuje za mimoriadne ambiciózne, keďže postoje 27 členských štátov sú od seba stále veľmi vzdialené.
„Tieto škrty sú nevyhnutné, bez ohľadu na to, ako ďaleko postúpime s novými vlastnými zdrojmi,“ vyhlásil kancelár. Komisia navrhuje na roky 2028 až 2034 rozpočet v celkovom objeme 1,76 bilióna eur. „Takéto široké a zásadné rozšírenie európskeho rozpočtu je pre nás neprijateľné. Čísla nie sú vyvážené,“ povedal Merz.
Írsko od júla vykonáva rotujúce predsedníctvo Rady EÚ. Očakáva sa, že vláda v Dubline predloží v októbri nový kompromisný návrh. Berlín verí, že dokument bude „realistický“, povedal kancelár írskemu premiérovi. Cieľom írskeho predsedníctva je dosiahnuť kompromis do konca tohto roka. Dosiahnutie dohody medzi členskými štátmi v tomto termíne sa považuje za mimoriadne ambiciózne, keďže postoje 27 členských štátov sú od seba stále veľmi vzdialené.