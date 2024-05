Panetta: Aj niekoľko škrtov na úrokoch udrží politiku ECB reštriktívnu

Rím 31. mája (TASR) - Ak nasledujúce ekonomické údaje potvrdia odhady Európskej centrálnej banky (ECB), tak inštitúcia je pripravená postupne zmierňovať svoju menovú politiku v ďalších mesiacoch. Avšak aj v prípade niekoľkých redukcií úrokových sadzieb zostane jej politika naďalej reštriktívna. Povedal to v piatok guvernér talianskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Fabio Panetta.



"Ak ekonomické údaje potvrdia naše súčasné prognózy, môžeme v nasledujúcich mesiacoch očakávať postupné uvoľňovanie menovej politiky" povedal Panetta na stretnutí s bankármi a politikmi v Ríme. Zároveň však dodal, že "pozícia v oblasti menovej politiky bude aj v prípade niekoľkých škrtov úrokových sadzieb reštriktívna".



Viacerí predstavitelia ECB dali v poslednom období najavo, že na najbližšom zasadnutí 6. júna by banka mala pristúpiť k prvému zníženiu v súčasnosti rekordných úrokových sadzieb. Konkrétne depozitná sadzba dosahuje 4 % a očakáva sa, že by ju ECB mohla znížiť na 3,75 %. Čo sa však týka nasledujúcich mesiacov, situácia je zatiaľ do veľkej miery neistá.