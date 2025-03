F. Panetta: ECB musí byť pragmatická a sadzby určovať podľa vývoja dát

Rím 26. marca (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) musí byť pragmatická a pri stanovovaní úrokových sadzieb vychádzať z najnovších ekonomických dát. Uviedol to pre denník The Financial Times guvernér talianskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Fabio Panetta. Informovala o tom agentúra Reuters.



Podľa Panettu, ktorý je považovaný za stúpenca uvoľnenejšej "holubičej" menovej politiky, by sa ECB mala v súčasnom období výraznej neistoty zameriavať viac na inflačné projekcie než na úsilie stanoviť predpokladanú neutrálnu úrokovú sadzbu. Dodal, že výpočet neutrálnej sadzby známej ako R-star predstavuje pohyblivý, neviditeľný cieľ, ktorý je možné odhadovať iba prostredníctvom prieskumov alebo modelov "plných neistoty".



V tejto súvislosti varoval pred "fixovaním sa" centrálnej banky na to, či bude jej politika na základe výpočtu R-star považovaná za reštriktívnu, alebo nie. Namiesto toho je podľa Panettu potrebné sústrediť sa na infláciu a na to, či postoj banky je adekvátny na dosiahnutie inflačného cieľa. Ten stanovila ECB na úrovni 2 %. "Celkovo makroekonomické ukazovatele a projekcie naznačujú, že ešte stále máme čo robiť," dodal Panetta.



ECB na svojom ostatnom zasadnutí začiatkom marca znížila úrokové sadzby o 25 bázických bodov, pričom depozitnú sadzbu zredukovala na 2,5 %. Od júna minulého roka znížila sadzby už šesťkrát, v súvislosti s ďalším zasadnutím v apríli však veľa signálov neposkytla. Podľa guvernéra gréckej centrálnej banky Jannisa Sturnarasa by však mala úrokové sadzby znížiť aj v apríli.