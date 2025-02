F. Panetta: ECB nemá dôvod váhať s ďalším znižovaním sadzieb

Turín 15. februára (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) nemá dôvod váhať s ďalším uvoľňovaním menovej politiky, tvrdí člen Rady guvernérov Fabio Panetta. Dvojpercentný inflačný cieľ je totiž na dosah a cenové tlaky klesajú. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



"Menová politika naďalej pribrzďuje ekonomickú aktivitu a infláciu, čo je čoraz menej potrebné, keďže inflácia sa nachádza blízko cieľovej úrovne a dopyt je naďalej slabý," uviedol Panetta. Ak ECB nedostatočne uvoľní menovú politiku, podľa neho hrozí, že inflácia bude v strednodobom horizonte príliš nízka.



ECB od júna znížila svoju kľúčovú sadzbu o 125 bázických bodov. Jej predstavitelia jasne signalizovali, že v marci sadzby opäť klesnú o štvrť percentuálneho bodu. Nie je však jasné, ako sa bude menová politika ECB vyvíjať potom.



Inflácia v eurozóne dosiahla v januári 2,5 % a očakáva sa, že v roku 2025 sa bude držať okolo dvojpercentného cieľa ECB. Rast cien by mohlo zrýchliť zdraženie energií a obchodné clá. Na druhej strane, slabá ekonomika eurozóny by mohla výrazne znížiť tempo rastu cien.



Podľa Panettu je aktuálne nastavenie menovej politiky už takmer neutrálne, to znamená, že nebrzdí ani nestimuluje ekonomiku. V súvislosti s infláciou však vidí viac rizík smerom nadol ako nahor. "V súčasnosti je hlavným rizikom poklesu inflácie slabá ekonomická aktivita," uviedol Panetta.