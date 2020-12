F. Panetta: ECB prijme v prípade potreby ďalšie monetárne stimuly

Frankfurt nad Mohanom 14. decembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) sa zaviazala, že dostane eurozónu z recesie. V prípade, že to bude potrebné, napríklad ak by sa euro príliš posilnilo, môže prijať ďalšie monetárne stimuly, povedal v pondelok člen Výkonnej rady ECB Fabio Panetta.



ECB minulý týždeň ešte viac uvoľnila menovú politiku, keďže ekonomika eurozóny v prebiehajúcom kvartáli opäť klesá. Vyhlásenia šéfky ECB Christine Lagardovej na tlačovej konferencii po rozhodnutí Rady guvernérov, že ECB nemusí využiť celý objem schválených stimulov, však vyvolali pochybnosti o záväzku banky.



"Môžeme garantovať náš záväzok podporovať zotavenie," povedal Panetta. "Sme pripravení upraviť všetky naše nástroje, ak by sa materializovali riziká poklesu ohrozujúce výhľad vrátane tých, ktoré pramenia z dynamiky výmenných kurzov."



Euro sa voči doláru aktuálne pohybuje na najvyšších úrovniach za 2,5 roka, čo môže pribrzdiť export aj zotavovanie inflácie. "Netreba pochybovať o tom, že ECB nebude akceptovať infláciu usadenú na úrovniach, ktoré nie sú v súlade s jej cieľom," povedal Panetta, ktorý je považovaný za jedného z najväčších podporovateľov extrémne uvoľnenej menovej politiky ECB.



Panetta tiež vyzval európskych lídrov, aby použili stimulačný balík Európskej únie (EÚ) v objeme 750 miliárd eur rozumne, keďže do roku 2026 môže zvýšiť rast o 1,5 %.