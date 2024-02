F. Panetta: ECB zrejme čoskoro začne uvoľňovať menovú politiku

Janov 10. februára (TASR) - Chvíľa, keď bude Európska centrálna banka (ECB) môcť začať znižovať úrokové sadzby, "sa rýchlo blíži", myslí si člen Rady guvernérov ECB Fabio Panetta. Včasné a postupné uvoľňovanie by podľa neho mohlo pomôcť obmedziť následnú volatilitu na finančných trhoch a v ekonomike. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Panetta v sobotu na výročnom zasadnutí Assiom Forex v Janove uviedol, že ďalší vývoj menovej politiky musí odrážať spomaľovanie inflácie a fakt, že vyššie sadzby majú na ekonomiku výraznejší vplyv ako v minulosti.



"Čas na zmenu nastavenia menovej politiky sa rýchlo blíži," uviedol Panetta, ktorý sa v novembri stal guvernérom talianskej centrálnej banky. Predtým bol členom Výkonnej rady ECB. "Musíme zvážiť výhody a nevýhody rýchleho a postupného znižovania úrokových sadzieb na rozdiel od neskoršieho a agresívnejšieho, ktoré by mohlo zvýšiť volatilitu na finančných trhoch."



ECB v januári ponechala úrokové sadzby na rekordnom maxime a potvrdila, že je odhodlaná bojovať proti inflácii, aj keď sa blíži čas, keď spustí uvoľňovanie menovej politiky. ECB ukončila svoj historicky najrýchlejší cyklus zvyšovania sadzieb v septembri 2023.



Rada guvernérov ECB na svojom januárovom zasadnutí ponechala kľúčovú sadzbu na 22-ročnom maxime 4,5 %. Sadzba pre jednodňové refinančné operácie zostala na úrovni 4,75 % a pre jednodňové sterilizačné operácie na úrovni 4 %.



Diskusia sa teraz sústreďuje na to, či ECB začne znižovať sadzby už v apríli, alebo posunie začiatok cyklu uvoľňovania.



V posledných týždňoch kľúčoví predstavitelia ECB požadovali ďalšie dôkazy, že inflácia sa trvale spomaľuje k dvojpercentnému cieľu. Až tie podľa nich umožnia prípadné zníženie sadzieb.