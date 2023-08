Panetta: Je lepšie, ak ECB dlhšie podrží súčasné úrokové sadzby

Miláno/Frankfurt nad Mohanom 3. augusta (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by mala radšej podržať úrokové sadzby na súčasnej úrovni dlhší čas, než ich na ďalšom zasadnutí opäť zvýšiť, a potom riskovať vynútenú zmenu kurzu. Povedal to vo štvrtok člen Výkonnej rady ECB Fabio Panetta, ktorý tak podporil signály, že ECB by mohla pozastaviť sprísňovanie menovej politiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



ECB zvýšila úrokové sadzby naposledy minulý týždeň, čím ich nahor posunula deviaty raz po sebe. Zároveň naznačila, že by mohla v sprísňovaní menovej politiky urobiť pauzu. Inflácia totiž pokračuje v spomaľovaní, okrem toho sa však spomaľuje aj rast ekonomiky.



Panetta, ktorý dlhodobo vyzýva na opatrnejší prístup pri zvyšovaní úrokových sadzieb, uviedol, že udržiavanie sadzieb na súčasnej úrovni umožní banke dostať infláciu k svojmu inflačnému cieľu stanovenému na 2 % bez toho, aby príliš zasiahla ekonomiku, alebo ohrozila finančnú stabilitu. Ako povedal na webinári organizovanom milánskou univerzitou Bocconi, práve v tejto situácii je udržanie sadzieb na nezmenenej úrovni vhodné. Úrokové sadzby sú zhruba na úrovni potrebnej na zabezpečenie strednodobej cenovej stability, inflačné riziká sú v rovnováhe a navyše, ekonomická aktivita je slabá.



Miera inflácie v eurozóne sa v júli opäť spomalila. Dosiahla 5,3 % oproti 5,5-percentnej hodnote v predchádzajúcom mesiaci. Pokles cien energií sa zrýchlil a ceny potravín síce rástli, avšak miernejším tempom.



Na druhej strane, ako ukázali vo štvrtok zverejnené spresnené údaje, aktivita v sektore služieb eurozóny spomalila v júli tempo rastu výraznejšie, než sa pôvodne čakalo. K tomu sa pridáva prudší pokles aktivity vo výrobnom sektore. Výsledkom je zrýchlenie poklesu aktivity v celom súkromnom sektore menovej únie. Takýto vývoj by mohol posilniť postoje tých členov vedenia ECB, ktorí vyzývajú na pauzu vo zvyšovaní úrokových sadzieb.



K tejto skupine patrí aj Panetta (64), ktorý ku koncu októbra odstúpi z postu člena Výkonnej rady ECB, aby prevzal vedenie talianskej centrálnej banky. Ako nový guvernér centrálnej banky si tak v ECB udrží pozíciu člena Rady guvernérov.