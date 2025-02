F. Panetta: Slabosť ekonomiky eurozóny trvá dlhšie, ako sa čakalo

Rím 19. februára (TASR) - Obdobie ekonomickej stagnácie eurozóny trvá dlhšie, než sa očakávalo. Vyhlásil to v stredu guvernér talianskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) Fabio Panetta. TASR o tom informuje na základe správ Bloomberg a Reuters.



Slabosť je "trvalejšia, než sme očakávali", pričom dlho očakávané oživenie vedené spotrebou sa nerealizovalo, uviedol na podujatí v Ríme. A varoval, že to môže mať negatívny vplyv na doteraz odolný trh práce.



"Po dvoch štvrťrokoch bez hospodárskeho rastu v eurozóne a napätí vo výrobnom sektore badať v zamestnanosti známky oslabenia," poznamenal.



Slabá ekonomika eurozóny predstavuje tiež riziko poklesu inflácie, upozornil Panetta a dodal, že ceny energií zostávajú kľúčovým zdrojom inflácie.



ECB znižuje úrokové sadzby, keďže inflácia sa zmierňuje a ekonomický rast slabne. Niektorí predstavitelia banky podporujú pokračovanie znižovania úrokov, aby zabezpečili, že rast spotrebiteľských cien neklesne pod cieľ banky na úrovni 2 %. Iní však tvrdia, že menová politika ECB by nemala byť náhradou za zdravú hospodársku stratégiu v regióne.