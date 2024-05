F. Panetta: Talianske banky musia opustiť Rusko

Stresa 26. mája (TASR) - Talianske banky musia opustiť Rusko. Vyhlásil to v sobotu (25. 5.) Fabio Panetta, šéf talianskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) na okraj samitu skupiny G7 (siedmich najvyspelejších ekonomík sveta). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa Panettu pokračovanie podnikania talianskych bánk im okrem iného poškodzuje povesť.



Talianska UniCredit má po rakúskej Raiffeisen Bank International druhú najväčšiu dcérsku spoločnosť v Rusku, zatiaľ čo Intesa Sanpaolo pracuje na predaji svojho podnikania v krajine.



"Musíme ich odtiaľ (z Ruska) dostať," povedal Panetta novinárom počas tlačovej konferencie po skončení sa stretnutia ministrov financií a centrálnych bankárov skupiny G7 v Strese v severnom Taliansku.



"Existujú objektívne ťažkosti, pretože dostať sa z Ruska je komplikované, ale musíte nájsť kupca aj s vedomím, že ste k tomu nútení a môže to byť drahé. Ale musíte sa dostať von, pretože je tu problém s povesťou," dodal Panetta.



Rusko tento mesiac zabavilo aktíva UniCredit v hodnote 463 miliónov eur v súvislosti s prerušeným projektom plynovodu, na ktorý banková skupina poskytla záruky.



Intesa aj UniCredit opakovane uviedli, že sankcie Západu proti Moskve znížili počet potenciálnych kupcov, takže je čoraz ťažšie odísť z krajiny.



Intesa si minulý rok zabezpečila prezidentský dekrét, ktorý je potrebný na to, aby sa zahraničná banka mohla zbaviť svojich ruských dcérskych firiem.



UniCredit, najväčší taliansky veriteľ, však ešte len pracuje na svojom odchode a čaká sa na zelenú od ruskej centrálnej banky a talianskych úradov.



Generálny riaditeľ UniCredit Andrea Orcel vždy tvrdil, že cieľom banky je zredukovať svoje podnikanie v Rusku a zároveň minimalizovať dôsledky. Podľa Orcela by nebolo "morálne správne odpísať a darovať" ruskú divíziu Moskve.



Európsky bankový dohľad aj americké orgány zodpovedné za presadzovanie sankcií pozorne sledujú činnosť západných bánk v Rusku a ich pokrok pri plánovaní odchodu, uviedol zdroj oboznámený so situáciou.



Okrem zelenej od Moskvy musí každú transakciu schváliť aj ECB. A aby sa predišlo riziku sankcií, úrad pre kontrolu zahraničných aktív ministerstva financií USA musí tiež poskytnúť odporúčací list, keď bude informovaný o identite potenciálneho kupujúceho, dodal zdroj.



Panetta sa v sobotu vyjadril tiež k znižovaniu úrokov ECB a novinárom povedal, že predstavitelia banky sa čoraz viac prikláňajú k možnosti začať s uvoľňovaním menovej politiky. "Zdá sa mi, že existuje pomerne všeobecný konsenzus o možnosti zníženia sadzieb," poznamenal s tým, že inflačné riziká sa "zmenšujú".