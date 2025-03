Panetta: Vzhľadom na vysokú neistotu musí byť ECB opatrná pri úrokoch

Rím 31. marca (TASR) - Veľká neistota, najmä v dôsledku americkej obchodnej politiky, znamená, že Európska centrálna banka (ECB) musí byť pri redukcii úrokových sadzieb opatrná. Povedal to v pondelok guvernér talianskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) Fabio Panetta. Informovala o tom agentúra Reuters.



Od júna minulého roka znížila ECB úrokové sadzby šesťkrát, pričom na ostatnom zasadnutí začiatkom marca o 25 bázických bodov. Depozitná sadzba tak momentálne dosahuje 2,5 %. V súvislosti s ďalším zasadnutím v apríli banka veľa signálov neposkytla, podľa guvernéra gréckej centrálnej banky Jannisa Sturnarasa by však mala úrokové sadzby znížiť opäť.



Panetta však vyzýva na opatrnosť. „Stále nemôžeme povedať, že sme boj s infláciou vyhrali. Zvýšená neistota, najmä pre niekedy protichodné vyhlásenia v súvislosti s obchodnou politikou Spojených štátov, vyzýva v oblasti znižovania úrokových sadzieb na opatrnosť,“ povedal.



Už minulý týždeň Panetta vyzval na pragmatizmus a dôsledné sledovanie ekonomických dát a podobne sa vyjadril aj teraz. "Je dôležité dôsledne sledovať všetky faktory, ktoré by mohli spomaliť návrat k dvojpercentnému inflačnému cieľu," dodal s tým, že rozhodovanie ECB ovplyvňujú dva protichodné faktory a banka musí nájsť v tejto oblasti rovnováhu.



Na jednej strane je to geopolitické napätie a utlmená ekonomika, ktoré obmedzujú spotrebu, investície a prispievajú k spomaľovaniu inflácie. Na druhej je to zvýšená neistota, ktorá je dôvodom na to, aby si banka dávala pozor na príliš rýchle znižovanie úrokových sadzieb.