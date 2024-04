F. Panetta: Znižovanie sadzieb musí byť včasné, avšak malými krokmi

Frankfurt nad Mohanom 26. apríla (TASR) - Guvernér talianskej centrálnej banky Fabio Panetta vyzval na "včasné, zároveň však iba mierne" znižovanie úrokových sadzieb Európskou centrálnou bankou (ECB). Takýto postup umožní ECB reagovať na zmeny vo vývoji na trhu a zmierniť riziko dlhodobej ekonomickej stagnácie v eurozóne. Informovala o tom agentúra Reuters.



ECB už dala najavo, že s prvou redukciou úrokových sadzieb počíta v júni. Reagovala tak na najnovší vývoj inflácie, ktorá sa priblížila k inflačnému cieľu na úrovni 2 %. Investori si však stále nie sú istí, akým smerom sa ECB bude uberať po júnovom zasadnutí.



Panetta, ktorý je jedným z členov Rady guvernérov ECB, povedal, že by bolo vhodné začať s redukciou úrokových sadzieb dostatočne skoro, v tomto procese však postupovať malými krokmi. Banka tak bude mať dostatok času a priestoru reagovať, ak by inflácia opätovne nastúpila. Ako dodal, miernejšie znižovanie sadzieb bude riešiť slabý dopyt, redukciu úrokov však bude možné kedykoľvek prerušiť, ak by hrozilo opätovné zrýchlenie inflácie, pričom toto prerušenie nebude nič stáť. Naopak, prudšia redukcia úrokových sadzieb by mohla poškodiť reputáciu ECB.



Očakáva sa, že trhy si Panettove vyjadrenia vyložia ako redukciu úrokových sadzieb na zasadnutí 6. júna o 25 bázických bodov, pričom by v tom ECB mohla pokračovať aj na zasadnutí 18. júla. Panetta je presvedčený, že vyčkávanie s redukciou sadzieb môže firmy odradiť od investícií, čo sa odrazí na ich produktivite a zhorší ich pozíciu voči konkurencii vo svete. "Odteraz už musíme dávať pozor na to, aby menová politika nebola príliš prísna," dodal Panetta s tým, že takáto menová politika by zvýšila riziko, že obdobie slabého ekonomického výkonu bude príliš dlhé.