F. Villeroy de Galhau odmietol návrh na zvýšenie inflačného cieľa ECB

Aix-en-Provence 9. júla (TASR) - Šéf francúzskej centrálnej banky Francois Villeroy de Galhau v nedeľu kritizoval návrh niektorých francúzskych ekonómov, ktorí požadujú zvýšenie inflačného cieľa Európskej centrálnej banky (ECB). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Villeroy, ktorý je členom Rady guvernérov ECB, tiež uviedol, že cyklus sprísňovania menovej politiky sa blíži ku koncu a že sadzby zostanú na zvýšenej úrovni dostatočne dlho na to, aby sa ich vplyv prejavil v ekonomike.



Cieľom zvyšovania sadzieb je spomaliť tempo rastu spotrebiteľských cien do roku 2025 na cieľové dve percentá, povedal Villeroy na ekonomickej konferencii v juhofrancúzskom meste Aix-en-Province.



Bývalý hlavný ekonóm MMF Olivier Blanchard už dlhšiu požaduje, aby ECB zvýšila svoj inflačný cieľ, ktorý je aktuálne stanovený na 2 %. Rovnako má svoj cieľ nastavená aj väčšina veľkých centrálnych bánk. Blanchard však tvrdí, že väčšia flexibilita, ktorú by zvýšenie inflačného cieľa prinieslo, by prevážila nad nákladmi.



Veterán francúzskej ekonómie Patrick Artus v sobotu (8. 7.) takisto podporil zvýšenie inflačného cieľa a francúzsky minister financií Bruno Le Maire vyhlásil, že ak ekonómovia otvárajú diskusiu, nemalo by existovať "žiadne tabu o prekročení".



Podľa Villeroya je zvýšenie inflačného cieľa len zdanlivo dobrým nápadom a skôr by to zvýšilo náklady na obsluhu dlhu, nie znížilo, ako predpokladajú niektorí ekonómovia. "Ak by sme oznámili, že náš inflačný cieľ už nie je 2 %, ale 3 %, veritelia by okamžite požadovali vyššie úrokové sadzby, minimálne o 1 % viac v očakávaní vyššej inflácie a neistoty," uviedol Villeroy.