F. Villeroy: ECB by mala rátať aj s možnosťou väčšej redukcie úrokov

Paríž/Frankfurt nad Mohanom 28. novembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by mala ponechať v súvislosti so znižovaním úrokových sadzieb na budúci mesiac otvorené všetky možnosti vrátane výraznejšej redukcie, než väčšina investorov očakáva. Povedal to vo štvrtok francúzsky člen Rady guvernérov ECB Francois Villeroy de Galhau. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Väčšina investorov predpokladá, že ECB na najbližšom zasadnutí 12. decembra zníži hlavnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov. Vzhľadom na aktivitu investorov pri určovaní pravdepodobnosti ďalšieho vývoja sadzieb však stále viac z nich odhaduje aj redukciu vo výraznejšom rozsahu. Takýto vývoj nevylúčil ani Villeroy.



"Z dnešného pohľadu hovorí všetko za redukciu úrokových sadzieb 12. decembra. Otvorený zostáva rozsah znižovania, ten bude závisieť od prichádzajúcich dát, ekonomických projekcií a nášho posúdenia rizík," povedal Villeroy v prejave na pôde francúzskej centrálnej banky, ktorej je šéfom.



Zároveň dodal, že ECB by nemala vylučovať ani redukciu sadzieb na zasadnutiach v budúcom roku. Investori najnovšie odhadujú, že ECB bude redukovať úroky na každom zasadnutí až do konca júna, pričom depozitná sadzba by mala klesnúť z terajších 3,25 % do konca roka 2025 na 1,75 %.



Keďže inflácia sa postupne stabilizuje na úrovni inflačného cieľa ECB a vyhliadky ekonomického rastu sú stále slabé, úrokové sadzby by podľa Villeroya mali smerovať minimálne k takzvanej neutrálnej sadzbe, ktorá ekonomiku priamo nepodporuje, ale ani nebrzdí. Tú guvernér francúzskej centrálnej banky stanovuje na úrovni 2 až 2,25 %. "Či by sme mali ísť ešte ďalej? Do budúcnosti to nevylučujem, a to vtedy, ak rast ekonomiky bude naďalej utlmený a v prípade inflácie bude hroziť spomalenie pod úroveň inflačného cieľa," dodal Villeroy.