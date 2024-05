Villeroy: ECB má dostatok priestoru na znižovanie úrokových sadzieb

Paríž 28. mája (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) má dostatok priestoru na znižovanie úrokových sadzieb a súčasné očakávania trhov, že bude sadzby redukovať dlhšie obdobie, sú opodstatnené. Povedal to v týchto dňoch guvernér francúzskej centrálnej banky Francois Villeroy de Galhau. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na rozhovor Villeroya pre nemecký denník Börsen Zeitung.



S prvým znížením úrokových sadzieb sa počíta na najbližšom zasadnutí ECB, ktoré sa uskutoční na budúci týždeň. Villeroy, ktorý je členom Rady guvernérov ECB, v tejto súvislosti uviedol, že táto redukcia je "hotová vec". Naďalej sa však diskutuje o tom, ako bude ECB pokračovať v ďalšom období, konkrétne, ako rýchlo bude banka sadzby ďalej redukovať a na akú úroveň sa plánuje dostať.



V rozhovore pre Börsen Zeitung dal Villeroy najavo, že nepodporuje názor, že ECB by mala redukovať úrokové sadzby vždy raz za kvartál, teda vždy potom, ako aktualizuje svoje ekonomické projekcie. Tento postup ako vhodný presadzuje napríklad guvernér lotyšskej centrálnej banky Martinš Kazaks. Takýto postup by potom z ďalšej redukcie sadzieb vylučoval júl.



Čo sa týka vývoja po júnovom očakávanom znížení úrokových sadzieb, keď analytici predpokladajú redukciu až na 2 %, Villeroy uviedol, že tieto úvahy "nie sú nelogické". Ako dodal, neznamená to hneď, že ECB zredukuje sadzby na túto úroveň, avšak vzhľadom na to, že depozitná sadzba dosahuje 4 %, ECB "má výrazný priestor na redukciu sadzieb".