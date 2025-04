F.Villeroy: ECB má stále určitý priestor na zníženie úrokových sadzieb

Paríž 28. apríla (TASR) - Hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa vysokými dovozným clami predstavujú neistotu pre ekonomiky vo svete, napriek tomu má Európska centrálna banka (ECB) určitý priestor na ďalšie zníženie úrokových sadzieb. Povedal to v pondelok guvernér francúzskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Francois Villeroy de Galhau s tým, že inflácia v eurozóne sa postupne spomaľuje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



„Sme v období obrovskej neistoty...politika Donalda Trumpa nefunguje. Jeho politika ide proti americkej ekonomike a bohužiaľ, aj proti svetovej ekonomike,“ povedal Villeroy v rozhovore pre RTL Radio. Poukážuc na to, že niektorí ekonómovia počítajú dokonca s recesiou v USA dodal, že „protekcionizmus nie je riešením. Jeho výsledkom je slabší rast a vyššia inflácia“.



Opätovne zdôraznil, že čo sa týka recesie v Európe, neočakáva ju ani vo Francúzsku, ani v Európe celkovo. Keďže sa inflácia postupne spomaľuje, „ECB má stále určitý priestor na zníženie úrokových sadzieb,“ povedal Villeroy.



Na ostatnom zasadnutí 17. apríla ECB opätovne znížila úrokové sadzby o 25 bázických bodov. Depozitná sadzba tak klesla na 2,25 %. Signály z ECB naznačujú, že banka by mohla k ďalšej redukcii pristúpiť na nasledujúcom júnovom zasadnutí, avšak nemala by byť výrazná.