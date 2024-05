F. Villeroy: ECB nemôže priamo financovať zelené investície

Paríž 5. mája (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) má obmedzené možnosti, čo sa týka podpory pri transformácii na zelené energie. Povedal to v týchto dňoch guvernér francúzskej centrálnej banky Francois Villeroy de Galhau. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Reagujúc na výzvy, aby sa ECB výraznejšie zapájala do boja proti klimatickej zmene, Villeroy de Galhau pre kanál Public Sénat uviedol, že väčšie aktivity ECB by mohli dokonca zbrzdiť proces znižovania závislosti od fosílnych zdrojov. "Ak by ECB priamo financovala zelené investície, bolo by tu riziko opätovného posilnenia inflácie. Tým by sme zelenú transformáciu pravdepodobne ešte viac skomplikovali," povedal Villeroy de Galhau, ktorý je zároveň členom Rady guvernérov ECB.



Tlak na ECB, aby bola viac aktívna, čo sa týka klimatickej zmeny, zvyšujú v poslednom období najmä politici, keďže v júni sa konajú voľby do Európskeho parlamentu. Minulý týždeň sa v tomto smere vyjadril francúzsky prezident Emmanuel Macron. Povedal, že ECB by sa do budúcnosti nemala zameriavať výhradne na udržiavanie inflácie pod kontrolou, ale svoj mandát by mala rozšíriť aj na otázku dekarbonizácie.



"Nie je možné, aby sme mali naďalej menovú politiku, ktorej jediným cieľom je otázka inflácie," povedal Macron 25. apríla v prejave na parížskej univerzite Sorbonne. Ešte predtým šéfka Národného združenia Marine Le Penová vyhlásila, že ECB by mala obnoviť kvantitatívne uvoľňovanie, čím by pomohla zafinancovať aktivity súvisiace s bojom proti klimatickej zmene.



Villeroy de Galhau však povedal, že ECB už teraz robí viac než iné centrálne banky, ak sa do úvahy vezmú dlhopisy, ktoré nakupuje, alebo cenné papiere, ktoré akceptuje ako kolaterál. "ECB nemôže robiť všetko," tvrdí šéf francúzskej centrálnej banky. Dodal však, že čo sa týka zelenej transformácie, banka urobí maximum, aby tento proces uľahčila.