Villeroy: ECB zníži úrokové sadzby s veľkou pravdepodobnosťou na jar

Paríž 8. marca (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) zníži úrokové sadzby "s veľkou pravdepodobnosťou" ešte v jarnom období. Povedal to v piatok francúzsky člen Rady guvernérov ECB Francois Villeroy de Galhau. Jeho vyjadrenia tak opäť posilnili očakávania, že k zníženiu sadzieb by malo dôjsť do leta. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Považujem za vysoko pravdepodobné, že k prvému zníženiu úrokových sadzieb dôjde počas jarného obdobia," povedal Villeroy de Galhau v rozhovore pre francúzsku rozhlasovú stanicu BFM Business, pričom dodal, že "tak ako inde, aj v Európe je jar obdobím, ktoré trvá od apríla do 21. júna". Júnové zasadnutie ECB je naplánované na 6. júna.



ECB vo štvrtok (7. 3.) ponechala úrokové sadzby na nezmenenej úrovni. Depozitná sadzba tak naďalej dosahuje rekordné 4 %. Šéfka ECB Christine Lagardová po rozhodnutí banky uviedla, že ECB urobila nemalý pokrok v boji proti inflácii, zatiaľ si však v banke v tejto veci "stále nie sú dostatočne istí". Dodala, že ECB potrebuje "viac dôkazov," že inflácia smeruje k inflačnému cieľu na úrovni 2 %, pričom uviedla, že "viac budú vedieť práve na júnovom zasadnutí".



V súvislosti s termínom prvého zníženia sadzieb Villeroy de Galhau pre BFM Business dodal, že je dôležité, aby sa ECB so znižovaním príliš neponáhľala, pretože riskuje nesplnenie svojich plánov týkajúcich sa inflačného cieľa. Zároveň je však rizikom príliš dlho vyčkávať, čo by sa negatívne odrazilo na vývoji ekonomiky.