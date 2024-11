F. Villeroy: Ekonomické plány D. Trumpa sú rizikom pre vývoj inflácie

Paríž 13. novembra (TASR) - Ekonomické plány novozvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa predstavujú riziko zvýšenia inflácie v USA, ako aj riziko pre rast svetovej ekonomiky. Uviedol to v stredu guvernér francúzskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) Francois Villeroy de Galhau. Informovala o tom agentúra Reuters.



"(Trumpov) program predstavuje riziko návratu (vyššej) inflácie do Spojených štátov," povedal Villeroy v rozhovore pre rozhlasovú stanicu France Inter. "Zároveň predstavuje riziko určitého spomalenia rastu ekonomiky po celom svete," dodal s tým, že na skutočný vplyv takéhoto vývoja na jednotlivé regióny si bude potrebné ešte počkať.



Trump prisľúbil, že po zvolení za prezidenta USA zavedie plošné clá na dovoz tovarov zo zahraničia na úrovni minimálne 10 %. Cieľom je podľa neho zredukovať vysoký obchodný deficit Spojených štátov.



Podľa Villeroya to však budú aj americkí spotrebitelia, ktorí budú musieť znášať dôsledky prípadného zavedenia dovozných ciel. "Protekcionizmus takmer vždy viedol k zníženiu kúpnej sily obyvateľstva," dodal šéf francúzskej centrálnej banky.