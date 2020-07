F.Villeroy: Ekonomika Francúzska sa zotavuje rýchlejšie, než sa čakalo

Paríž 6. júla (TASR) - Ekonomika Francúzska sa zotavuje rýchlejšie, než sa pôvodne čakalo. Uviedol to cez víkend guvernér francúzskej centrálnej banky Francois Villeroy de Galhau, podľa ktorého je možné, že odhady Medzinárodného menového fondu (MMF) sú príliš pesimistické.



"Situácia sa vyvíja minimálne tak dobre, ako sme predpokladali na začiatku júna a dokonca aj o niečo lepšie," povedal Villeroy pre francúzsku televíznu stanicu LCI, pričom poukázal na mesačné údaje podnikateľskej aktivity. Informovala o tom agentúra Bloomberg.



Podľa neho by pokles francúzskej ekonomiky nemal dosiahnuť 10 %, čo je odhad, ktorý banka zverejnila minulý mesiac. Zároveň poukázal na prognózy francúzskej vlády a MMF, ktoré sú ešte horšie. Vláda počíta s poklesom ekonomiky o 11 % a MMF až o 12,5 %.



Čo sa týka roka 2021, o rozsahu zotavovania rozhodnú spotrebitelia a ich výdavky. S cieľom zabezpečiť dostatočnú dôveru spotrebiteľov, vláda by sa mala vyhnúť zmenám v daňovej oblasti a mala by robiť všetko preto, aby verejný dlh udržala pod 120 % hrubého domáceho produktu (HDP).



"Ak domácnosti budú ekonomike dôverovať a svoje úspory z obdobia koronakrízy použijú na spotrebu, zotavenie bude rýchlejšie a ekonomická aktivita sa na úroveň spred nástupu krízy môže dostať do konca roka 2021," dodal Villeroy de Galhau.