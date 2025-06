F. Villeroy: Francúzsko musí stabilizovať výdavky

Paríž 6. júna (TASR) - Francúzsko nemôže ďalej zvyšovať svoj dlh a musí sa snažiť stabilizovať vládne výdavky. K tomuto úsiliu by mali prispieť všetci a prví by mali byť najbohatší obyvatelia Francúzska. Povedal to v piatok guvernér francúzskej centrálnej banky Francois Villeroy de Galhau. Informovala o tom agentúra Reuters.



„Nie je dôvod, prečo by sme v tomto úsilí nemali uspieť. Potrebujeme však urobiť krok, ktorý je férový a na ktorom sa všetci budú podieľať,“ povedal Villeroy v rozhovore pre televíznu stanicu France 2 s tým, že Francúzi sú na otázku férového prístupu veľmi citliví. „Každý musí prispieť adekvátnym dielom a začať by sa malo s tými najprivilegovanejšími,“ dodal šéf francúzskej centrálnej banky.



Francúzsko zaznamenalo v minulom roku rozpočtový schodok na úrovni 5,8 % hrubého domáceho produktu (HDP). Tento rok chce vláda stlačiť rozpočtový deficit na 5,4 % a do roku 2029 ho dostať na požadované 3 % HDP. Medzinárodný menový fond (MMF) však vo svojej správe koncom mája upozornil, že bez dodatočných opatrení sa bude schodok v strednodobom horizonte pohybovať okolo 6 % HDP.



Navyše, fond varoval aj pred ďalším rastom dlhu. Ten vlani dosiahol 113 % HDP. Podľa MMF musí Francúzsko „prijať balík opatrení zameraných na racionalizáciu výdavkov a snažiť sa o lepšie zacielenie sociálnych dávok“.