Villeroy: Menšie otrasy pri dezinflácii si ECB môže dovoliť tolerovať

Paríž 28. júna (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) je sále viac presvedčená, že inflácia sa v budúcom roku zmierni na úroveň inflačného cieľa 2 %. To znamená, že si môže dovoliť nereagovať veľmi úzkostlivo na prípadné výkyvy v ekonomických dátach, ktoré budú prichádzať v nasledujúcich mesiacoch. Povedal to v piatok guvernér francúzskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Francois Villeroy de Galhau. Informovala o tom agentúra Reuters.



ECB znížila úrokové sadzby v júni, prvýkrát od roku 2019. Zredukovala ich o 25 bázických bodov, pričom depozitnú sadzbu skresala na 3,75 %. Finančníci zároveň dali najavo, že akékoľvek ďalšie redukcie budú závisieť od neskorších údajov o vývoji inflácie.



Na konferencii na pôde francúzskej centrálnej banky Villeroy uviedol, že nie je dôvod prehnane reagovať na prípadné výkyvy v údajoch. "Prekvapenia pri prichádzajúcich dátach sú momentálne menšie, než boli pre dvoma rokmi a to isté platí aj v oblasti revízií jednotlivých hodnotení. ECB tak získava stále väčšiu istotu vo svojich prognózach, ako aj väčší priestor na nevšímanie si menších otrasov pri procese dezinflácie," povedal Villeroy.