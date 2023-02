F. Villeroy očakáva úrokové sadzby na maxime v lete, pokles nebude

Paríž 17. februára (TASR) - Úrokové sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) by mohli svoje maximum dosiahnuť v priebehu leta, ich pokles je však v tomto roku mimo diskusie. Povedal to v piatok guvernér francúzskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Francois Villeroy de Galhau. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



V úsilí nasmerovať infláciu k inflačnému cieľu ECB na úrovni 2 % centrálna banka eurozóny zvýšila úrokové sadzby od júla minulého roka celkovo o 300 bázických bodov a uviedla, že v marci pôjdu sadzby nahor o ďalších 50 bodov. V prejave k finančným analytikom Villeroy povedal, že úrokové sadzby dosiahnu svoje maximum "pravdepodobne" počas leta, najneskôr v septembri.



Kľúčové bude podľa neho aj to, ako dlho sa budú sadzby držať na svojom maxime. V tejto súvislosti dodal, že na tejto úrovni budú zotrvávať dovtedy, dokiaľ to bude potrebné na nasmerovanie inflácie k inflačnému cieľu ECB.



Čo sa týka prípadného znižovania úrokových sadzieb, Villeroy povedal, že táto otázka je záležitosťou neskoršieho obdobia a "určite nie tohto roka". Závisieť to podľa neho bude nielen od zmiernenia celkovej inflácie, ale aj o jadrovej inflácie, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny, ako sú ceny energií a potravín.