Villeroy: Prípadná budúca zmena v sadzbách bude najskôr ich redukcia

Rím 19. júna (TASR) - Ak sa Európska centrálna banka (ECB) rozhodne v nasledujúcich šiestich mesiacoch urobiť zmeny v oblasti úrokových sadzieb, s najväčšou pravdepodobnosťou to bude ich ďalšie zníženie. Povedal to vo štvrtok guvernér francúzskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Francois Villeroy de Galhau. Informovala o tom agentúra Reuters.



Na ostatnom zasadnutí začiatkom júna po tom, ako znížila úrokové sadzby o 25 bázických bodov, ECB naznačila, že s ďalším uvoľňovaním menovej politiky počká. Podľa šéfky ECB Christine Lagardovej je súčasná menová politika nastavená dobre a ECB sa nemá kam ponáhľať.



„Ak nedôjde k nejakým externým šokom, vrátane ďalšieho zhoršenia situácie na Blízkom východe, v prípade, že sa menová politika bude v nasledujúcich šiestich mesiacoch meniť, tak by to mohlo byť skôr smerom k ďalšej akomodácii,“ povedal Villeroy na pôde Európskeho univerzitného inštitútu v Taliansku.



Ceny ropy vyskočili v piatok (13. 6.) zhruba o 7 % po tom, ako Izrael zaútočil na Irán, na čo Teherán reagoval odvetnými útokmi balistickými raketami na Izrael. Villeroy uviedol, že ECB bude sledovať situáciu a signály prípadného vplyvu cien energií na infláciu, ktoré by mohli banku prinútiť upraviť svoju menovú politiku.