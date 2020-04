Fabrika Heneken Melts v Spišských Vlachoch pozastaví svoju výrobu

Spišské Vlachy 23. apríla (TASR) – Fabrika Heneken Melts v Spišských Vlachoch v súvislosti s koronakrízou pozastaví svoju výrobu od polovice mája do konca júna. Uviedol to obchodný riaditeľ spoločnosti Heneken Adrián Stolár s tým, že dôvodom prerušenia je pokles objednávok od zákazníkov, ktorí pôsobia prevažne v automobilovom priemysle.



„Sme dodávateľ globálnych značiek a naša výkonnosť je previazaná s automobilovými korporáciami. Keď sa rozbehnú linky v Nemecku a na Slovensku, nastupujeme okamžite do práce,“ zdôraznil Stolár. Riaditeľ avizoval, že ak budú spĺňať kritériá pre štátnu pomoc, určite o ňu požiadajú. „Pomohla by nám aspoň čiastočná úhrada miezd zamestnancov, ktorí budú musieť počas odstávky čerpať dovolenku,“ dodáva Stolár.



Podľa jeho ďalších slov spoločnosť Heneken darovala respirátory FFP2 a rúška v objeme 600 kusov mestám Spišská Nová Ves a Spišské Vlachy.



Spoločnosť Heneken pôsobí najmä na európskom trhu a portfólio tvoria komodity pre metalurgický priemysel. Neželezné kovy ako hliník, horčík, magnézium, zinok, olovo a predzliatiny na báze hliníka vo forme ingotov v objeme tisícky ton mesačne dodáva obchodným partnerom po celom svete. Na Slovensku zamestnáva 120 ľudí, z toho 70 vo výrobnom závode v Spišských Vlachoch.